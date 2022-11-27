Эксперт по сну Эшли Хейнсворт рассказала журналистам популярного британского издания о продуктах, которые естественным образом согревают тело и способствуют хорошему сну.

— Наряду с классическими методами согревания, такими как использование грелок и дополнительная одежда, есть также способ победить простуду с помощью перекусов, — отмечает Эшли.

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Продукты, которые помогут согреться

Орехи. Употребление орехов перед сном, таких как арахис, миндаль и фисташки, может увеличить скорость метаболизма и повысить температуру тела, что согреет вас перед сном, утверждает эксперт.

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По ее словам, орехи содержат мелатонин, естественный гормон, который помогает контролировать цикл сна.

Корица. Щепотка корицы в стакане молока на ночь не только согреет, но и благодаря триптофану в молоке вы быстро заснете.

Овес. Овес медленно расщепляются в организме из-за высокого содержания отрубей и клетчатки, а медленное переваривание высвобождает согревающуюэнергию. Кроме того, эта еда также содержит мелатонин, который улучшает сон.

Бананы. Бананы содержат витамин В и магний, которые помогают работе щитовидной железы и надпочечников, тем самым регулируя температуру тела в холодную погоду.

Кроме того, высокий уровень магния не только согревает, но и помогает мышцам расслабиться и успокоить тело, чтобы вы могли легко заснуть.

Имбирь. Еще одна отличная еда, которую вы можете съесть, чтобы согреться. Благодаря сосудорасширяющим свойствам имбиря кровеносные сосуды расслабляются, что способствует увеличению кровотока, помогая телу нагреваться.

Морковь. Морковь заставляет тело нагреваться из-за потребности в большем количестве энергии во время пищеварения.

И хотя некоторые овощи, возможно, не лучшая еда перед сном, морковь является исключением, поскольку содержит питательное вещество альфа-каротин, а также калий, которые способствуют сну.

Источник: Express