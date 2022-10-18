Как обеспечить себе полноценный сон во время войны, когда нервы напряжены до предела и даже сильная физическая усталость не помогает заснуть сразу и проспать необходимый минимум для восстановления сил и энергии.

Об этом в эфире проекта Важно, как никогда рассказала биолог, соавтор книги “Когда я наконец высплюсь” Ольга Маслова.

— Насколько ваш сон здоровый и полноценный, можно судить по главному фактору — вашему самочувствию, — говорит ученая.

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По ее словам, в общем определении оптимальная продолжительность сна составляет ориентировочно 7-9 часов. Но стоит учитывать,, что для разных людей эта продолжительность будет разной. Это зависит как от индивидуальных особенностей, так и от внешних факторов, таких как смены сезонов в течение года.

Эксперт отмечает, что на здоровье влияют как недостаточное количество сна, так и ситуация, когда мы спим гораздо больше нормы. Более того, следует различать такие понятия, как недосып и депривация — состояние, когда человек совсем не спит.

— Если человек среднего возраста несколько недель подряд спит по 10–11 часов, это может быть маркером проблем со здоровьем. В частности, это может свидетельствовать о воспалении в организме или начале депрессивного эпизода, — говорит биолог.

Как обеспечить качественный сон во время войны

По словам Ольги Масловой, чтобы минимизировать влияние негативных факторов на качества сна, следует соблюдать ряд правил:

н очь = тьма. Чувствительные клетки сетчатки глаза воспринимают свет и передают информацию в мозг, даже когда глаза закрыты. Поэтому, е сли вы спите в бомбоубежище, по возможности наденьте маску для сна. Также достаточно будет приложить к глазам шарфик или что-нибудь другое;

п одготовленные значит вооружены. К вечеру подготовьте в одном месте все, что может понадобиться во время воздушной тревоги: теплую одежду, воду и т.д. Так вы минимизируете освещение посреди ночи.. Также стоит иметь под рукой тусклый ночничок, котор ый станет заменой яркого фонаря или верхнего света;

у гаджетов тоже есть режим. После восьми часов вечера переключайте гаджеты в желтый ночной режим. Это не заблокирует весь яркий свет от экрана, но снизит его насыщенность: в ы сможете ответить на важное сообщение, но в то же время будете меньше залипать в ленте;

к омфорт и рутина – это важно. Нужно понимать, что комфорт – это не блажь, а залог ощущения безопасности. По возможности берите с собой в укрытие привычные атрибуты – подушку, одеяло, ночной крем, игрушки, если вы с детьми. Это позволит создать небольшое, но пространство , где спите только вы, а это важно для нормального самочувствия;

с пим, когда можем. В зонах активных боевых действий и в случае чрезвычайных ситуаций лучше недосыпать и уйти в укрытие, а затем доспать днем;

л учше меньше, но отменно. Если вы живете не сами, наладьте посменное чередование сна. Это не идеальный вариант, однако лучше, чем постоянно бодрствовать;

к ачественный сон = спокоен. Вы в безопасности, но не можете спать из-за тревоги? Попытайтесь медитировать, протестируйте специальные дыхательные практики. Это позволит перетянуть внимание от стрессовых мыслей к простым вещам.

— Попытайтесь выключить поток мыслей и воспоминаний. Это касается как плохих, так и приятных мыслей. Ведь порой хорошие воспоминания могут взбодрить мозг так, что уснуть быть еще труднее, – отмечает биолог.

Иметь качественный сон во время войны звучит как нечто утопическое. Но можно сделать сон здоровее, если соблюдать простые правила. Исследуйте собственные ощущения, будьте внимательны к своему состоянию и берегите себя, призывает ученая.

Источник: Береги себя