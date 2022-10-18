Як забезпечити собі повноцінний сон під час війни, коли нерви напружені до межі і навіть сильна фізична втома не допомагає заснути відразу і проспати необхідний мінімум для відновлення сил і енергії.
Про це в ефірі проекту Важливо, як ніколи розповіла біолог, співавтор книги “Коли я нарешті висплюся” Ольга Маслова.
– Наскільки ваш сон здоровий і повноцінний, можна судити по головному фактору — вашому самопочуттю, – говорить вчена.
За її словами, в загальному визначенні оптимальна тривалість сну становить орієнтовно 7-9 годин. Але варто враховувати, що для різних людей ця тривалість буде різною. Це залежить як від індивідуальних особливостей, так і від зовнішніх факторів, таких як зміни сезонів протягом року.
Експерт зазначає, що на здоров’я впливають як недостатня кількість сну, так і ситуація, коли ми спимо набагато більше норми. Більш того, слід розрізняти такі поняття, як недосип і депривація – стан, коли людина зовсім не спить.
– Якщо людина середнього віку кілька тижнів поспіль спить по 10-11 годин, це може бути маркером проблем зі здоров’ям. Зокрема, це може свідчити про запалення в організмі або початку депресивного епізоду, – говорить біолог.
Як забезпечити якісний сон під час війни
За словами Ольги Маслової, щоб мінімізувати вплив негативних факторів на якості сну, слід дотримуватися низки правил:
- ніч = тьма. Чутливі клітини сітківки ока сприймають світло і передають інформацію в мозок, навіть коли очі закриті. Тому, якщо ви спите в бомбосховищі, по можливості надіньте маску для сну. Також досить буде прикласти до очей шарфик або що-небудь інше;
- підготовлені значить озброєні. З вечора підготуйте в одному місці все, що може знадобитися під час повітряної тривоги: теплий одяг, воду тощо. Так ви мінімізуєте освітлення посеред ночі.. Також варто мати під рукою тьмяний нічничок, який стане заміною яскравого ліхтаря або верхнього світла;
- у гаджетів теж є режим. Після восьмої години вечора перемикайте гаджети в жовтий нічний режим. Це не заблокує весь яскраве світло від екрану, але знизить його насиченість: ви зможете відповісти на важливе повідомлення, але в той же час будете менше залипати в стрічці;
- комфорт і рутина – це важливо. Потрібно розуміти, що комфорт – це не примха, а запорука відчуття безпеки. По можливості беріть з собою в укриття звичні атрибути – подушку, ковдру, нічний крем, іграшки, якщо ви з дітьми. Це дозволить створити невеликий, але простір, де спите тільки ви, а це важливо для нормального самопочуття;
- спимо, коли можемо. У зонах активних бойових дій і в разі надзвичайних ситуацій краще недоспати і піти в укриття, а потім доспати вдень;
- краще менше, але добре. Якщо ви живете не самі, налагодьте позмінне чергування сну. Це не ідеальний варіант, однак краще, ніж постійно не спати;
- якісний сон = спокійний. Ви в безпеці, але не можете спати через тривогу? Спробуйте медитувати, протестуйте спеціальні дихальні практики. Це дозволить перетягнути увагу від стресових думок до простих речей.
– Спробуйте вимкнути потік думок і спогадів. Це стосується як поганих, так і приємних думок. Адже часом хороші спогади можуть підбадьорити мозок так, що заснути бути ще важче, – зазначає біолог.
Мати якісний сон під час війни звучить як щось утопічне. Але можна зробити сон здоровіше, якщо дотримуватися простих правил. Досліджуйте власні відчуття, будьте уважні до свого стану і бережіть себе, закликає вчена.
Джерело: Бережи себе