Як забезпечити собі повноцінний сон під час війни, коли нерви напружені до межі і навіть сильна фізична втома не допомагає заснути відразу і проспати необхідний мінімум для відновлення сил і енергії.

Про це в ефірі проекту Важливо, як ніколи розповіла біолог, співавтор книги “Коли я нарешті висплюся” Ольга Маслова.

– Наскільки ваш сон здоровий і повноцінний, можна судити по головному фактору — вашому самопочуттю, – говорить вчена.

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За її словами, в загальному визначенні оптимальна тривалість сну становить орієнтовно 7-9 годин. Але варто враховувати, що для різних людей ця тривалість буде різною. Це залежить як від індивідуальних особливостей, так і від зовнішніх факторів, таких як зміни сезонів протягом року.

Експерт зазначає, що на здоров’я впливають як недостатня кількість сну, так і ситуація, коли ми спимо набагато більше норми. Більш того, слід розрізняти такі поняття, як недосип і депривація – стан, коли людина зовсім не спить.

– Якщо людина середнього віку кілька тижнів поспіль спить по 10-11 годин, це може бути маркером проблем зі здоров’ям. Зокрема, це може свідчити про запалення в організмі або початку депресивного епізоду, – говорить біолог.

Як забезпечити якісний сон під час війни

За словами Ольги Маслової, щоб мінімізувати вплив негативних факторів на якості сну, слід дотримуватися низки правил:

ніч = тьма. Чутливі клітини сітківки ока сприймають світло і передають інформацію в мозок, навіть коли очі закриті. Тому, якщо ви спите в бомбосховищі, по можливості надіньте маску для сну. Також досить буде прикласти до очей шарфик або що-небудь інше;

підготовлені значить озброєні. З вечора підготуйте в одному місці все, що може знадобитися під час повітряної тривоги: теплий одяг, воду тощо . Так ви мінімізуєте освітлення посеред ночі.. Також варто мати під рукою тьмяний нічничок, який стане заміною яскравого ліхтаря або верхнього світла;

вечора підготуйте в одному місці все, що може знадобитися під час повітряної тривоги: теплий одяг, воду . Так ви мінімізуєте освітлення посеред ночі.. Також варто мати під рукою тьмяний нічничок, який стане заміною яскравого ліхтаря або верхнього світла; у гаджетів теж є режим. Після восьмої години вечора перемикайте гаджети в жовтий нічний режим. Це не заблокує весь яскраве світло від екрану, але знизить його насиченість: ви зможете відповісти на важливе повідомлення, але в той же час будете менше залипати в стрічці;

комфорт і рутина – це важливо. Потрібно розуміти, що комфорт – це не примха, а запорука відчуття безпеки. По можливості беріть з собою в укриття звичні атрибути – подушку, ковдру, нічний крем, іграшки, якщо ви з дітьми. Це дозволить створити невелик ий , але простір, де спите тільки ви, а це важливо для нормального самопочуття;

, але простір, де спите тільки ви, а це важливо для нормального самопочуття; спимо, коли можемо. У зонах активних бойових дій і в разі надзвичайних ситуацій краще недос п ати і піти в у криття, а потім доспати вдень;

і піти в криття, а потім доспати вдень; краще менше, але добре . Якщо ви живете не самі, налагодьте позмінне чергування сну. Це не ідеальний варіант, однак краще, ніж постійно не спати;

. Якщо ви живете не самі, налагодьте позмінне чергування сну. Це не ідеальний варіант, однак краще, ніж постійно не спати; якісний сон = спокійний. Ви в безпеці, але не можете спати через тривогу? Спробуйте медитувати, протестуйте спеціальні дихальні практики. Це дозволить перетягнути увагу від стресових думок до простих речей.

– Спробуйте вимкнути потік думок і спогадів. Це стосується як поганих, так і приємних думок. Адже часом хороші спогади можуть підбадьорити мозок так, що заснути бути ще важче, – зазначає біолог.

Мати якісний сон під час війни звучить як щось утопічне. Але можна зробити сон здоровіше, якщо дотримуватися простих правил. Досліджуйте власні відчуття, будьте уважні до свого стану і бережіть себе, закликає вчена.

Джерело: Бережи себе