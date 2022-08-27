Профилактика йодом, имеет большое значение для защиты от радиационного поражения. Также можно спокойно употреблять йодированную соль и поливитамины, содержащие 150 мкг йода, и этого достаточно для того, чтобы железа не требовала поступления его извне. Так рекомендует НИИ эндокринологии, сообщает инфекционист Ольга Голубовская.

Как необходимо поступить, если вы узнали, что случилась авария на АЭС:

1. Если вы находитесь в помещении:

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необходим закрыть все окна и двери, оставаясь внутри. Если возможно, лучше спуститься в подвал. Радиоактивный материал оседает снаружи зданий, поэтому лучше не приближаться к стенам и не выходить на крышу здания;

необходимо выключить приборы, которые принудительно подают воздух с улицы, закрыть заслонки камина;

обувь и одежду, в которой вы были на улице, снять и спрятать в целлофановый пакет.

2. Если вы находитесь в автомобиле, автобусе или другом транспортном средстве:

автомобили не обеспечивают хорошей защиты, поэтому надо немедленно по возможности проникнуть внутрь здания, желательно кирпичного или бетонного. Находиться внутри любого здания безопаснее, чем снаружи;

перед тем, как войти в здание, нужно снять верхний слой одежды, если это возможно. Внутри здания надо вымыть те части тела, которые были открыты на улице. Это поможет ограничить радиационное облучение и предотвратить распространение радиоактивных частиц.

3. Если ваши близкие находятся в школах, детских садах, больницах во время радиационной аварийной ситуации — оставайтесь на месте! На улицу выходить нельзя до тех пор, пока спасательные службы не скажут, что эвакуация безопасна.

4. Если у вас есть домашние животные, по возможности нужно их взять с собой в помещение. Животных также надо помыть и приготовить корм минимум на 24 часа.

5. Если вас просят впустить кого-то в ваш дом или место убежища после радиационной аварийной ситуации в поисках убежища, это можно сделать, не подвергая свою жизнь опасности. При этом также нужно снять с них верхнюю одежду перед входом в здание или убежище, а затем попросить их вымыть те части тела, которые были открыты, когда они были на улице.

6. В случае особых указаний проведите йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет – часть таблетки (0,04 г). В отсутствие йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – одну – две капли.

Согласно рекомендациям НИИ эндокринологии необходимо после сообщения об аварии от официальных источников 44 капли 5% йода растворить в стакане молока или чая и выпить однократно; кормящим матерям — 40 капель растворить в молоке.

Взрослые старше 40 лет имеют гораздо более низкий риск развития рака щитовидной железы и чаще имеют другие проблемы, связанные с этим органом, которые увеличивают риск вредных последствий для здоровья от йодной профилактики, поэтому она им массово не рекомендована.

Также Голубовская не рекомендует пациентам с гипотиреозом, получающим лечение L-тироксином. Пациентам с гипертиреозом — такие же рекомендации. Детям до 13 лет — 7-10 капель, после 13 — как взрослым.

7. При длительном пребывании в загрязненной зоне необходимо тщательно мыть руки, делать влажную уборку помещения, не употреблять молочных продуктов от местных животных, периодически полоскать рот 0,5% раствором соды, воду пить из проверенных источников.

Также нужно сделать запас воды в герметических емкостях, которую нужно защитить полиэтиленовой пленкой, поместить в коробки, шкафы или холодильник.

8. Подготовьте и используйте средства защиты органов дыхания, которые используются сразу при возникновении угрозы (респиратор, ватно-марлевая повязка или подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств). Если ничего нет — используйте любые тканевые изделия.

Источник: Ольга Голубовская