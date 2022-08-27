Многих украинцев охватил страх из-за возможности возникновения ядерной катастрофы в результате захвата российскими оккупантами Запорожской АЭС. Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как поступить, если возникнет угроза радиационного заражения на видео в своем Instagram.

Комаровский считает, что нужно соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения и в случае радиационной опасности принимать йодид калия.

Йодид калия, препарат, продающийся в аптеках в виде таблеток. Он не может уберечь от радиации, но защищает щитовидную железу от действия радиоактивного йода.

Сейчас смотрят

Калия йодида требуется вовремя и в определенной дозе. Он блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой, что снижает риск рака щитовидной железы и других ее заболеваний.

Как отмечает Комаровский, людям после 40 лет принимать йодид калия не нужно.

— Людям старше 40 лет принимать йод не нужно. У этих людей обмен веществ протекает менее активно, чем у детей, – сказал врач.

Йодид калия следует принимать только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС.

Источник: Евгений Комаровский