Комаровський вважає, що потрібно дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та у разі радіаційної небезпеки приймати йодид калію.

Багатьох українців охопив страх через можливість виникнення ядерної катастрофи внаслідок захвату російськими окупантами Запорізької АЕС. Лікар-педіатр Євген Комаровський р озповів, як діяти, якщо виникне загроза радіаційного ураження на відео у своєму Instagram.

Йодид калію, препарат, що продається в аптеках у вигляді пігулок. Він не може вберегти від радіації, але він захищає щитоподібну залозу від дії радіоактивного йоду.

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Калія йодид потрібно вчасно і в певній дозі. Він блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою, що знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань.

Як зазначає Комаровський, людям після 40 років приймати йодид калію не потрібно.

– Людям старше 40 років приймати йод не потрібно. У цих людей обмін речовин протікає менш активно, ніж у дітей, – сказав лікар.

Йодид калію слід приймати, тільки якщо ви отримали таку вказівку від органів влади або ДСНС.

Джерело: Євген Комаровський