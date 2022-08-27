Радіаційне забруднення: що робити в перші хвилини та години

Профілактика йодом має велике значення для захисту від радіаційного ураження. Також можна спокійно вживати йодовану сіль та полівітаміни, що містять 150 мкг йоду, і цього достатньо для того, щоб щитоподібна залоза не вимагала надходження його ззовні. Так радить НДІ ендокринології, повідомляє інфекціоніст Ольга Голубовська.

Як потрібно вчинити, якщо ви дізналися, що сталася аварія на АЕС:

1. Якщо ви знаходитесь у приміщенні:

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необхідно закрити всі вікна і двері, залишаючись усередині. Якщо можливо, краще спуститись у підвал. Радіоактивний матеріал осідає зовні будівель, тому краще не наближатися до стін та не виходити на дах будівлі;

необхідно вимкнути прилади, що примусово подають повітря з вулиці, закрити заслінки каміна;

взуття та одяг, в якому ви були на вулиці, зняти та заховати у целофановий пакет.

2. Якщо ви знаходитесь в автомобілі, автобусі або іншому транспортному засобі:

автомобілі не забезпечують хорошого захисту, тому треба негайно по можливості проникнути всередину будівлі, бажано цегляної або бетонної. Перебувати всередині будь-якої будівлі безпечніше, ніж зовні;

перед тим, як увійти до будівлі, потрібно зняти верхній шар одягу, якщо це можливо. Усередині будівлі треба вимити ті частини тіла, що були відкриті на вулиці. Це допоможе обмежити радіаційне опромінення та запобігти поширенню радіоактивних частинок.

3. Якщо ваші близькі перебувають у школах, дитячих садках, лікарнях під час радіаційної аварійної ситуації – залишайтесь на місці! На вулицю виходити не можна, допоки рятувальні служби не скажуть, що евакуація безпечна.

4. Якщо у вас є домашні тварини, по можливості, потрібно їх взяти з собою в приміщення. Тварин також треба помити та приготувати корм мінімум на 24 години.

5. Якщо вас просять впустити когось у ваш будинок або місце притулку після радіаційної аварійної ситуації в пошуках притулку, це можна зробити, не наражаючи своє життя на небезпеку. При цьому також потрібно зняти з них верхній одяг перед входом до будівлі або притулку, а потім попросити їх вимити ті частини тіла, які були відкриті, коли вони були на вулиці.

6. У разі особливих вказівок проведіть йодну профілактику, приймаючи протягом 7 днів по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію, а для дітей віком до 2 років – частина таблетки (0,04 г). Без йодистого калію використовуйте йодистий розчин: три-п’ять крапель 5% розчину йоду на склянку води, дітям до 2-х років – одну – дві краплі.

Згідно з рекомендаціями НДІ ендокринології необхідно після повідомлення про аварію від офіційних джерел 44 краплі 5% йоду розчинити в склянці молока або чаю і випити одноразово; матерям-годувальницям – 40 крапель розчинити в молоці.

Дорослі віком від 40 років мають набагато нижчий ризик розвитку раку щитовидної залози і частіше мають інші проблеми, пов’язані з цим органом, які збільшують ризик шкідливих наслідків для здоров’я від йодної профілактики, тому вона їм масово не рекомендована.

Також Голубовська не рекомендує пацієнтам із гіпотиреозом, які отримують лікування L-тироксином. Пацієнтам з гіпертиреозом – такі ж рекомендації. Дітям до 13 років – 7-10 крапель, після 13 – як дорослим.

7. При тривалому перебуванні в забрудненій зоні необхідно ретельно мити руки, робити вологе прибирання приміщення, не вживати молочних продуктів від місцевих тварин, періодично полоскати рот 0,5% розчином соди, пити воду з перевірених джерел.

Також потрібно зробити запас води у герметичних ємностях, яку потрібно захистити поліетиленовою плівкою, помістити у коробки, шафи чи холодильник.

8. Підготуйте та використовуйте засоби захисту органів дихання, які використовуються одразу при виникненні загрози (респіратор, ватно-марлева пов’язка або підручні вироби з тканини, змочені водою для підвищення їх фільтрувальних властивостей). Якщо нічого немає – використовуйте будь-які тканинні вироби.

Джерело: Ольга Голубовська