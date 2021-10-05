В то время как городские головы придумывают новые способы завлечения своих жителей на пункты бесплатной вакцинации против коронавирусной инфекции, мэр Чернигова Владислав Атрошенко пошел по радикально другому пути. Он обязал всех невакцинированных работников мэрии регулярно, раз в три дня, сдавать ПЦР-тесты.

Об этом он заявил во время очередного заседания в муниципалитете.

— Будете ходить на работу по ПЦР-тестам. Раз в три дня. Это недорого. Я вас не заставляю вакцинироваться, — предупредил глава Черниговского городского совета.

Теперь для того, чтобы попасть на свое рабочее место сотрудники горсовета, которые упорно отказываются от вакцинальных уколов, должны предъявить результаты тестирования на антитела.

Перед тем как принять такое жесткое решение, Владислав Атрошенко изучил списки вакцинированных сотрудников на каждом из предприятий и структурных подразделений городского совета. Выяснилось, что прививку против коронавирусной инфекции сделали меньше половины членов трудового коллектива мэрии.

По данным управления здравоохранения Черниговской ОГА, по состоянию на 4 октября в области зафиксировано 58 новых случаев коронавирусной инфекции и три летальных случая, вызванных осложнениями после заражения Covid-19.

Источник: ЧЕline