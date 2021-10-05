У той час як міські голови придумують нові способи заманювання своїх жителів на пункти безкоштовної вакцинації проти коронавірусної інфекції, мер Чернігова Владислав Атрошенко пішов радикально іншим шляхом. Він зобов’язав усіх невакцинованих працівників мерії регулярно, раз на три дні, здавати ПЛР-тести.

Про це він заявив під час чергового засідання в муніципалітеті.

– Ходитимете на роботу по ПЛР-тестам. Раз на три дні. Це недорого. Я вас не змушую вакцинуватися, – попередив голова Чернігівської міської ради.

Тепер для того, щоб потрапити на своє робоче місце співробітники міськради, які вперто відмовляються від вакцинальних уколів, повинні пред’явити результати тестування на антитіла.

Перед тим як прийняти таке жорстке рішення, Владислав Атрошенко вивчив списки вакцинованих співробітників на кожному з підприємств та структурних підрозділів міської ради. З’ясувалося, що щеплення проти коронавірусної інфекції зробили менше половини членів трудового колективу мерії.

За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 4 жовтня в області зафіксовано 58 нових випадків коронавірусної інфекції та три летальні випадки, спричинені ускладненнями після зараження Covid-19.

Джерело: ЧЕline