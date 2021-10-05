У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус.

Про це повідомила речник лікарні Христина Каспшишак у соціальних мережах. Біля медичного закладу утворилася черга автомобілів швидкої допомоги, які доправляють хворих з Covid-19.

– Під’їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою. За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією – 81 особа, – зазанчила вона.

Станом на 5 жовтня у стаціонарі уже зареєстровано 409 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. З усіх хворих лише одна людина вакцинована.

За даними Львівської міської ради, у найбільшій лікарні області 60% ліжкомісць заповнені пацієнтами з середнім та тяжким перебігом коронавірусу.

Схожа ситуація з чергами карет швидкої допомоги в КЛШМД Львова спостерігалася на початку квітня 2021 року. Тоді у лікарні перебували 490 Сovid-хворих.

За весь час пандемії коронавірусу у Львівській області підтвердили 153 433 випадки інфікування Covid-19. З них від ускладнень, які викликав вірус, померли 3 953 людини.

Крім того, за словами міського голови Львова Андрія Садового, у місті серйозна ситуація з поширенням коронавірусу. Він каже, що спостерігається негативна динаміка, є велике навантаження у лікарнях. Тому області загрожує червона зона карантину. Детальніше про карантин у Львівській області – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Христину Каспшишак