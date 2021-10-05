В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом.

Об этом сообщила спикер больницы Кристина Каспшишак в социальных сетях. У медицинского учреждения образовалась очередь автомобилей скорой помощи, которые доставляют больных с Covid-19.

— Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией — 81 человек, — сообщила она.

По состоянию на 5 октября в стационаре уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из всех больных только один человек вакцинирован.

По данным Львовского городского совета, в крупнейшей больницы области 60% койкомест заполнены пациентами со средним и тяжелым течением коронавируса.

Похожая ситуация с очередями карет скорой помощи в КБСМП Львова наблюдалась в начале апреля 2021 года. Тогда в больнице находились 490 Сovid-больных.

За все время пандемии коронавирус во Львовской области подтвердили 153 433 случаи инфицирования Covid-19. Из них от осложнений, которые вызвал вирус, умерли 3 953 человека.

Кроме того, по словам городского головы Львова Андрея Садового, в городе наблюдается серьезная ситуация с распространением коронавирус. Он говорит, что наблюдается отрицательная динамика, есть большая нагрузка в больницах. Поэтому области угрожает красная зона карантина. Подробнее о карантине во Львовской области — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кристина Каспшишак