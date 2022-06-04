Полномасштабная война в Украине, которую развязала Россия, оказала влияние на телевидение, определенным образом переформатировав его, а некоторый бизнес был вынужден прекратить свою работу.

Однако эти две сферы могут взаимодействовать даже во время войны и приносить пользу. Доказательством тому является эффективное размещение рекламы на телевидении бренда Меркана.

В основу исследования легли результаты размещения бренда Меркана от Pro-Pharmа – диетической добавки для устранения воспаления суставов, нормализации их функционирования, в том числе во время физической нагрузки.

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Маркетологи знают, что на успех рекламной кампании влияют множество факторов, и для объективности исследования мы рассмотрим несколько из них, ведь утешительные результаты продаж всегда являются следствием профессионализма и слаженной работы маркетинговой и управленческой команды бренда.

Для многих рекламодателей, которые планировали или планируют свое возвращение на телевидение, стоит вопрос — Что делать с рекламными роликами: оставлять все, как есть, или адаптировать под новые реалии.

Меркана пошла по пути очень уместной адаптации — ролик был переозвучен, учитывая ситуацию. Новый дикторский текст и замена музыкального ряда сделали его более эмпатическим и эмоциональным, а рациональные сообщения бренда усиливались фразой “Сегодня нам нужна забота и уход”.

Поскольку агентство Star Up Plus уже достаточно долго сотрудничает с компанией Pro-Pharma, у них сложилась эффективная коллаборация. С одной стороны, клиент отлично знает свой бренд, категорию и потребителей и умеет ставить правильные маркетинговые цели, а с другой, наша команда, имеющая многолетнюю экспертизу в построении тактики размещения.

Поэтому они совместно разработали ТВ-стратегию, которую направили на скорейшее наращивание продаж: реклама Мерканы вышла на девяти каналах с 30-секундным роликом. Это позволило быстро максимизировать охват целевой аудитории и удержать ее внимание, что, учитывая низкий рекламный шум и отсутствие конкурентов в эфире, было достаточно рациональным решением.

Благодаря силе телевидения как медиа, низкому ТВ-шуму и практически отсутствию конкуренции в эфире, уже начиная со второй недели размещения, произошел резкий рост продаж, а результатом четвертой недели пребывания в эфире стало то, что продажи бренда выросли на 84% в гривне и на 85 % в упаковках (если сравнивать с первой неделей размещения).