Повномасштабна війна в Україні, яку розв’язала Росія, вплинула на телебачення, певним чином переформатувавши його, а деякий бізнес був змушений припинити свою роботу.

Однак ці дві сфери можуть взаємодіяти навіть під час війни та приносити користь. Доказом того є ефективне розміщення реклами на телебаченні бренду Меркана.

В основу дослідження лягли результати розміщення бренду Меркана від Pro-Pharmа – дієтичної добавки для усунення запалення суглобів, нормалізації їх функціонування, зокрема під час фізичного навантаження.

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Маркетологи знають, що на успіх рекламної кампанії впливають безліч факторів, і для об’єктивності дослідження ми розглянемо декілька з них, адже втішні результати продажів завжди є наслідком професійності та злагодженої роботи маркетингової та керівної команди бренду.

Для багатьох рекламодавців, які планували чи планують своє повернення на телебачення, гостро стоїть питання – Що робити з рекламними роликами: лишати все, як є, чи адаптувати під нові реалії.

Меркана пішла шляхом дуже доречної адаптації – ролик був переозвучений, враховуючи ситуацію. Новий дикторський текст і заміна музичного ряду зробили його більш емпатичним та емоційним, а раціональні повідомлення бренду посилювалися фразою “Сьогодні нам усім потрібна турбота і піклування”.

Оскільки агенція Star Up Plus вже досить довго співпрацює з компанією Pro-Pharma, у них склалась ефективна колаборація. З одного боку, клієнт чудово знає свій бренд, категорію та споживачів і вміє ставити правильні маркетингові цілі, а з іншого, наша команда, яка має багаторічну експертизу у побудові тактики розміщення.

Тому вони спільно розробили ТБ-стратегію, яку направили на швидке нарощування продажів: реклама Меркани вийшла на дев’яти каналах з 30-секундним роликом. Це дозволило швидко максимізувати охоплення цільової аудиторії та утримати її увагу, що, зважаючи на низький рекламний шум і відсутність конкурентів в ефірі, було доволі раціональним рішенням.

Завдяки силі телебачення як медіа, низькому ТБ-шуму та практично відсутності конкуренції в ефірі, вже починаючи з другого тижня розміщення, відбувся різке зростання продажів, а результатом четвертого тижня перебування в ефірі стало те, що продажі бренду зросли на 84% у гривні та на 85% в пакованні (якщо порівнювати з першим тижнем розміщення).