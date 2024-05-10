Исследователи трех научных учреждений — Массачусетского технологического института, Женской больницы Бригама и Гарвардской медицинской школы разработали потенциально новый способ лечения гнездовой алопеции — аутоиммунного заболевания, которое вызывает потерю волос и поражает людей любого возраста, в том числе детей.

Пластырь вместо болезненных инъекций

Гнездовая алопеция возникает, когда собственные Т-клетки организма атакуют волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос. Единственное лечение, доступное сейчас для большинства пациентов, — инъекции иммуносупрессивных стероидов в кожу головы. Это чрезвычайно болезненная процедура, которую не все соглашаются терпеть.

Команда разработала пластырь с микроиглами, который можно безболезненно наклеить на кожу головы и высвобождать лекарства, которые помогают восстановить баланс иммунного ответа на месте, останавливая аутоиммунную атаку.

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К тому же новая методика не вызывает системных побочных эффектов.

Метод подойдет и для лечения псориаза

Пластыри с микроиглами, которые используются в новом исследовании, изготовлены из гиалуроновой кислоты, сшитой полиэтиленгликолем. Оба вещества биосовместимы и широко используются в медицине.

Этот полимерный состав позволяет создавать очень прочные иглы, способные эффективно проникать в кожу.

— Это дает нам гибкость для введения любого желаемого препарата, — говорит Натали Арке, научный сотрудник Массачусетского технологического института.

По ее словам, методика помогает иммунной системе научиться понимать, что волосяные фолликулы не являются чужеродными антигенами и прекратить их атаковать.

Опыты на мышах дали очень обнадеживающие результаты.

Сейчас исследователи планируют дальше развивать этот подход для лечения алопеции и расширить его на другие аутоиммунные заболевания кожи, такие как витилиго, атопический дерматит и псориаз.

Источник: SciTechDaily