Дослідники трьох наукових закладів – Массачусетського технологічного інституту, Жіночої лікарні Бригама та Гарвардської медичної школи розробили потенційно новий спосіб лікування гніздової алопеції – аутоімунного захворювання, яке викликає втрату волосся та вражає людей будь-якого віку, зокрема дітей.

Пластир замість болючих ін’єкцій

Гніздова алопеція виникає, коли власні Т-клітини організму атакують волосяні фолікули, що призводить до випадання волосся. Єдине лікування, доступне нині для більшості пацієнтів, — ін’єкції імуносупресивних стероїдів у шкіру голови. Це надзвичайно болюча процедура, яку не всі погоджуються терпіти.

Команда розробила пластир з мікроголками, який можна безболісно наклеїти на шкіру голови та вивільнити ліки, які допомагають відновити баланс імунної відповіді на місці, зупиняючи аутоімунну атаку.

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До того ж нова методика не викликає системних побічних ефектів.

Метод підійде й для лікування псоріазу

Пластирі з мікроголками, які використовуються в новому дослідженні, виготовлені з гіалуронової кислоти, зшитої поліетиленгліколем. Обидві речовини біосумісними та широко використовуються в медицині.

Цей полімерний склад дає можливість створювати дуже міцні голки, здатні ефективно проникати в шкіру.

– Це дає нам гнучкість для введення будь-якого бажаного препарату, — каже Наталі Арці, наукова співробітниця Массачусетського технологічного інституту.

За її словами, методика допомагає імунній системі навчитися розуміти, що волосяні фолікули не є чужорідними антигенами і припинити їх атакувати.

Досліди на мишах дали дуже обнадійливі результати.

Зараз дослідники планують далі розвивати цей підхід для лікування алопеції та розширити його на інші аутоімунні захворювання шкіри, як-от вітіліго, атопічний дерматит і псоріаз.

Джерело: SciTechDaily