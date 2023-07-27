Випадіння волосся – поширена проблема, яка турбує багатьох жінок та чоловіків. За оцінками Американської академії дерматології, втрачати від 50 до 150 волосин на день – абсолютна норма.

Якщо випадає більше, це вже проблема, з якою потрібно боротися.

Що робити, якщо сильно випадає волосся – Фактам ICTV розповіла естетичний трихолог-реабілітолог, член Спілки трихологів України та Української асоціації реабілітаційної трихології Тетяна Одарюк.

Сильно випадає волосся: що робити

Визначити наявність надмірного випадіння можна після миття голови (у ванній), під час розчісування (на щітці для волосся) та при появі залисини.

За словами Тетяни Одарюк, норма випадіння у здорової людини – до 150 волосин на добу. Кожна волосина має свій життєвий цикл, після закінчення якого волосяна цибулина слабшає, і волосина випадає.

– Відповідно, якщо норма значно перевищується, важливо зʼясувати причину надмірного випадіння. В медицині таке явище називають дифузне випадіння волосся, – каже естетичний трихолог.

Варто розуміти, що випадіння – не діагноз, це симптом. Відповідно, потрібно звернутися до лікаря, який поставить діагноз та призначить пацієнту необхідне лікування.

– Якщо ви зрозуміли, що у вас сильно випадає волосся, раджу переглянути щоденний догляд та звернутися до спеціаліста, який допоможе розібратися з можливими причинами надмірного випадіння, – каже естетичний трихолог.

Причинами надмірного випадіння волосся можуть бути:

Внутрішні стани – нервове виснаження, стрес, спадковість, проблеми шлунково-кишкового тракту, порушення обміну речовин, автоімунні хвороби, порушення кровообігу, тривалий прийом медикаментів, хіміо- та променева терапія при лікуванні онкологічних захворювань, фарбування чи хімічна завивка, діабет, грибок, проблеми щитоподібної залози, неправильний раціон тощо.

– нервове виснаження, стрес, спадковість, проблеми шлунково-кишкового тракту, порушення обміну речовин, автоімунні хвороби, порушення кровообігу, тривалий прийом медикаментів, хіміо- та променева терапія при лікуванні онкологічних захворювань, фарбування чи хімічна завивка, діабет, грибок, проблеми щитоподібної залози, неправильний раціон тощо. Зовнішні стани – кліматичні умови, сонце, неправильний домашній догляд тощо.

– Щоб мати привабливе та здорове волосся зовнішньо, важливо, щоб внутрішні стани відповідали цьому. Тут важливий стан вітамінів та мікроелементів в організмі. Для цього потрібно здати відповідні аналізи та збалансувати харчування, – радить Одарюк.

Варто розуміти, що при відсутності необхідних елементів у раціоні, пасма втрачають життєву силу, волосся стає ламким, випадає. В такому випадку потрібно заповнити дефіцитні стани вітамінів та мікроелементів (шляхом прийому харчових добавок).

Також можна застосовувати вітаміни проти випадіння волосся, і найважливіше – налагодити харчування.

Естетичний трихолог-реабілітолог надає перелік продуктів, які негативно впливають на стан волосся:

солодощі (тістечка, тортики, шоколад, цукерки);

жирні та солоні страви;

копчені продукти;

алкоголь;

магазинні соуси з хімічними складниками;

напівфабрикати.

– Звичайно, велику роль також відіграє правильний домашній догляд за шкірою голови та довжиною волосся, – каже Одарюк.

На стан шкіри голови та волосся впливає якість води та її жорсткість. Дуже жорстка вода негативно вплине на стан волосся, тому трихолог радить використовувати для миття голови воду в пляшках або спеціальні помʼякшувальні шампуні.

Надто мʼяка вода теж не найкращий варіант – вона погано вимиває залишки шампуню. У такому випадку потрібно ополіскувати волосся травʼяними настоями.

– Також впливає температура води під час миття голови. Як фахівець, раджу використовувати воду кімнатної температури. Річ у тім, що гаряча вода пошкоджує структуру волосся та викликає сухість шкіри, – додає естетичний трихолог.

За необхідності можна висушити волосся феном, але обирайте середню температуру, щоб не пересушувати волосся і шкіру.

– Лікування надмірного випадіння волосся залежить від стану, яким викликаний такий симптом. Це основне. Паралельно можна корегувати своє харчування, підібрати хороший домашній догляд, застосовувати додаткові засоби (добавки, ампули тощо), але їх вам має призначити лікар-трихолог, – підсумовує Одарюк.