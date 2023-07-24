Від лосьйонів і кондиціонерів – до різноманітних олійок і лаків для росту нігтів. Гроші, які витрачаються на засоби для блискучого волосся, пружної шкіри та міцних нігтів, можуть швидко закінчитися.

Замість того, щоб купувати засоби, які створюють тільки зовнішній ефект, краще дізнатися більше інформації про наш організм і підтримати здоров’я зсередини. Про те, які вітаміни впливають на здоров’я волосся та нігтів, Фактам ICTV розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Важливо пам’ятати, що ефективність вітамінів може залежати від різних факторів, таких, як дозування, індивідуальні особливості організму та загальний стан здоров’я. Перед прийомом будь-яких додаткових вітамінів або дієтичних добавок рекомендується проконсультуватися з лікарем або фахівцем з харчування.

Вітамін А

Дослідження показали, що вітамін А відіграє важливу роль у покращенні стану як волосся, так і нігтів. Його дія базується на декількох чинниках:

Покращення стану шкіри голови та обличчя: він сприяє підтримці нормального функціонування шкірного бар’єру, запобігає сухості та розтріскуванню.

Регулювання росту волосся: вітамін А має вплив на регулювання росту волосся шляхом підтримки нормальної функції волосяних фолікулів. Він сприяє зміцненню та забезпеченню росту волосся.

Антиоксидантна дія: є потужним антиоксидантом, що захищає клітини волосся та нігтів від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Це допомагає зберегти здоров’я волосся та нігтів, зменшити їхню ламкість та зміцнити структуру.

Джерело вітаміну A – морква, яйця, солодкий перець і шпинат.

Вітамін Е

Вітамін Е, також відомий як токоферол, є жиророзчинним антиоксидантом. Ось причини, чому вітамін Е може покращити стан волосся та нігтів:

Антиоксидантна дія: він захищає клітини від вільних радикалів. Вільні радикали можуть пошкоджувати структуру волосся та нігтів, призводячи до ламкості та слабкості. Антиоксидантні властивості вітаміну Е допомагають зменшити цей ризик і покращують загальний стан волосся та нігтів.

Покращення кровообігу: цей вітамін сприяє розширенню кровоносних судин, що поліпшує кровообіг і доставлення кисню і поживних речовин до волосся та нігтів. Це може забезпечити належне живлення та зміцнення їхньої структури.

Зменшення втрати волосся: він може допомогти зменшити втрату волосся. Вітамін Е стимулює циркуляцію крові в шкірі голови, що може сприяти зміцненню волосяних фолікулів та забезпечити належний ріст волосся.

Запобігання ламкості нігтів: вітамін може допомогти запобігти ламкості та розщепленню нігтів. Він зміцнює нігтьову пластину і покращує її структуру, що робить нігті міцнішими та менш схильними до пошкоджень.

Вітамін Е можна отримати з різних природних джерел: рослинні олії, горіхи, насіння, зелені листяні овочі, жирна риба.

Вітамін D

Вітамін D відіграє важливу роль у здоров’ї волосся та нігтів із кількох причин:

Синтез кератину: волосся та нігті складаються з протеїну, відомого як кератин. Вітамін D впливає на синтез кератину, що сприяє зміцненню структури волосся та нігтів. Він допомагає забезпечити правильний ріст і розвиток волосся та нігтів, зменшуючи їхні ламкість та слабкість.

Вплив на фолікули волосся: він має прямий вплив на фолікули волосся, розташовані в шкірі голови. Активує гени, що сприяють здоровому росту волосся, допомагає підтримувати оптимальну функцію фолікулів. Це може покращити загальний стан волосся та сприяти його зростанню.

Захист від втрати волосся: дефіцит вітаміну D може бути пов’язаний з втратою волосся. Він сприяє зміцненню волосяних фолікулів і допомагає зменшити ризик втрати волосся. Вітамін також може мати протизапальні властивості, що допомагають знизити запалення шкіри голови, що може бути пов’язане з втратою волосся.

Основним джерелом природного вітаміну D є сонячне проміння.

Волосся та нігті відіграють важливу роль у загальному зовнішньому вигляді людини, тому важливо забезпечити повноцінний раціон, щоб ізсередини підтримувати здоров’я організму.

Дослідження показують, що вітаміни: A, Е та D, відіграють ключову роль у підтримці здоров’я волосся та нігтів. Додавання цих вітамінів до раціону може допомогти зміцнити волосся та нігті, зменшити випадіння й ламкість.