От лосьонов и кондиционеров – до различных масел и лаков для роста ногтей. Деньги, которые тратятся на средства для блестящих волос, упругой кожи и крепких ногтей, могут быстро закончиться.

Вместо того, чтобы покупать средства, которые создают только внешний эффект, лучше узнать больше информации о нашем организме и поддержать здоровье изнутри. О том, какие витамины влияют на здоровье волос и ногтей, Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Важно помнить, что эффективность витаминов может зависеть от различных факторов, таких, как дозировка, индивидуальные особенности организма и общее состояние здоровья. Перед приемом любых дополнительных витаминов или диетических добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию.

Витамин А

Исследования показали, что витамин А играет важную роль в улучшении состояния как волос, так и ногтей. Его действие базируется на нескольких факторах:

Улучшение состояния кожи головы и лица: он способствует поддержанию нормального функционирования кожного барьера, предотвращает сухость и растрескивание.

Регулирование роста волос: витамин А влияет на регулирование роста волос путем поддержания нормальной функции волосяных фолликулов. Он способствует укреплению и обеспечению роста волос.

Антиоксидантное действие: он является мощным антиоксидантом, защищающим клетки волос и ногтей от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это помогает сохранить здоровье волос и ногтей, уменьшить их ломкость и укрепить их структуру.

Источниками витамина A являются морковь, яйца, сладкий перец и шпинат.

Витамин Е

Витамин Е, также известный как токоферол, является жирорастворимым антиоксидантом. Вот некоторые причины, почему витамин Е может улучшить состояние волос и ногтей:

Антиоксидантное действие: он защищает клетки от свободных радикалов. Свободные радикалы могут повреждать структуру волос и ногтей, приводя к ломкости и слабости. Антиоксидантные свойства витамина Е помогают уменьшить этот риск и улучшают общее состояние волос и ногтей.

Улучшение кровообращения: этот витамин способствует расширению кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение и доставку кислорода и питательных веществ к волосам и ногтям. Это может обеспечить надлежащее питание и укрепление их структуры.

Уменьшение потери волос: он может помочь уменьшить потерю волос. Витамин Е стимулирует циркуляцию крови в коже головы, что может способствовать укреплению волосяных фолликулов и обеспечить надлежащий рост волос.

Предотвращение ломкости ногтей: витамин может помочь предотвратить ломкость и расщепление ногтей. Он укрепляет ногтевую пластину и улучшает ее структуру, что делает ногти более прочными и менее подверженными повреждениям.

Витамин Е можно получить из различных природных источников: растительные масла, орехи, семена, зеленые лиственные овощи, жирная рыба.

Витамин D

Витамин D играет важную роль в здоровье волос и ногтей по нескольким причинам:

Синтез кератина: волосы и ногти состоят из протеина, известного как кератин. Витамин D влияет на синтез кератина, что способствует укреплению структуры волос и ногтей. Он помогает обеспечить правильный рост и развитие волос и ногтей, уменьшая их ломкость и слабость.

Влияние на фолликулы волос: он имеет прямое влияние на фолликулы волос, которые находятся в коже головы. Активирует гены, способствующие здоровому росту волос, помогает поддерживать оптимальную функцию фолликулов. Это может улучшить общее состояние волос и способствовать их росту.

Защита от потери волос: дефицит витамина D может быть связан с потерей волос. Он способствует укреплению волосяных фолликулов и помогает уменьшить риск потери волос. Витамин также может обладать противовоспалительными свойствами, помогающими снизить воспаление кожи головы, что может быть связано с потерей волос.

Основным источником природного витамина D являются солнечные лучи.

Волосы и ногти играют важную роль в общем внешнем виде человека, поэтому важно обеспечить полноценный рацион, чтобы изнутри поддерживать здоровье организма.

Исследования показывают, что витамины: A, Е и D, играют ключевую роль в поддержании здоровья волос и ногтей. Включение этих витаминов в рацион может помочь укрепить волосы и ногти, уменьшить выпадение и ломкость.