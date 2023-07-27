Выпадение волос — распространенная проблема, которая беспокоит многих женщин и мужчин. По оценкам Американской академии дерматологии, потеря от 50 до 150 волосков в день является абсолютной нормой.

Если выпадает больше, это уже проблема, с которой нужно бороться.

Что делать, если сильно выпадают волосы — Фактам ICTV рассказала эстетический трихолог-реабилитолог, член Союза трихологов Украины и Украинской ассоциации реабилитационной трихологии Татьяна Одарюк.

Сильно выпадают волосы: что делать

Определить наличие чрезмерного выпадения можно после мытья головы (в ванной), во время расчесывания (на щетке для волос) и при появлении залысины.

По словам Татьяны Одарюк, норма выпадения у здорового человека — до 150 волосков в сутки. Каждый волос имеет свой жизненный цикл, после окончания которого волосяная луковица ослабевает, и волос выпадает.

— Соответственно, если норма значительно превышается, важно выяснить причину чрезмерного выпадения. В медицине такое явление называют диффузное выпадение волос, — говорит эстетический трихолог.

Стоит понимать, что выпадение — не диагноз, это симптом. Соответственно, нужно обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит пациенту необходимое лечение.

— Если вы поняли, что у вас сильно выпадают волосы, советую пересмотреть ежедневный уход и обратиться к специалисту, который поможет разобраться с возможными причинами чрезмерного выпадения, — говорит эстетический трихолог.

Причинами чрезмерного выпадения волос могут быть:

Внутренние состояния — нервное истощение, стресс, наследственность, проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, аутоиммунные болезни, нарушения кровообращения, длительный прием медикаментов, химио- и лучевая терапия при лечении онкологических заболеваний, окрашивание или химическая завивка, диабет, грибок, проблемы щитовидной железы, неправильный рацион и тому подобное.

— нервное истощение, стресс, наследственность, проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, аутоиммунные болезни, нарушения кровообращения, длительный прием медикаментов, химио- и лучевая терапия при лечении онкологических заболеваний, окрашивание или химическая завивка, диабет, грибок, проблемы щитовидной железы, неправильный рацион и тому подобное. Внешние состояния — климатические условия, солнце, неправильный домашний уход и тому подобное.

— Чтобы иметь привлекательные и здоровые волосы внешне, важно, чтобы внутренние состояния соответствовали этому. Здесь важно состояние витаминов и микроэлементов в организме. Для этого нужно сдать соответствующие анализы и сбалансировать питание, — советует Одарюк.

Стоит понимать, что при отсутствии необходимых элементов в рационе, пряди теряют жизненную силу, волосы становятся ломкими, выпадают. В таком случае нужно восполнить дефицитные состояния витаминов и микроэлементов (путем приема пищевых добавок).

Также можно применять витамины против выпадения волос, и самое важное — наладить питание.

Эстетический трихолог-реабилитолог предоставляет перечень продуктов, которые негативно влияют на состояние волос:

сладости (пирожные, тортики, шоколад, конфеты);

жирные и соленые блюда;

копченые продукты;

алкоголь;

магазинные соусы с химическими составляющими;

полуфабрикаты.

— Конечно, большую роль также играет правильный домашний уход за кожей головы и длиной волос, — говорит Одарюк.

На состояние кожи головы и волос влияет качество воды и ее жесткость. Очень жесткая вода негативно повлияет на состояние волос, поэтому трихолог советует использовать для мытья головы воду в бутылках или специальные смягчающие шампуни.

Слишком мягкая вода тоже не лучший вариант — она плохо вымывает остатки шампуня. В таком случае нужно ополаскивать волосы травяными настоями.

— Также влияет температура воды во время мытья головы. Как специалист, советую использовать воду комнатной температуры. Дело в том, что горячая вода повреждает структуру волос и вызывает сухость кожи, — добавляет эстетический трихолог.

При необходимости можно высушить волосы феном, но выбирайте среднюю температуру, чтобы не пересушивать волосы и кожу.

— Лечение чрезмерного выпадения волос зависит от состояния, которым вызван такой симптом. Это основное. Параллельно можно корректировать свое питание, подобрать хороший домашний уход, применять дополнительные средства (добавки, ампулы и т.д.), но их вам должен назначить врач-трихолог, — заключает Одарюк.