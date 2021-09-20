Согласно исследованию Медицинской школы Стэнфордского университета в США, аллергические реакции на мРНК-вакцины против Covid-19 встречаются очень редко, обычно в легкой и поддающейся лечению форме.

— Мы хотели понять спектр аллергии на новые вакцины и понять, что их вызывает, — сказал старший автор исследования, профессор детской пищевой аллергии, иммунологии и астмы Кари Надо.

В исследовании проанализированы 22 потенциальных аллергических реакции на первые 39 тыс. доз Covid-вакцин Pfizer и Moderna, введенных добровольцам после того, как вакцины получили разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Большинство участников исследования, у которых развились реакции, имели аллергию на ингредиент, который помогает стабилизировать Covid-вакцины. Вместе с тем у них не было выявлено аллергии на компоненты вакцины, обеспечивающие иммунитет к вирусу SARS-CoV-2.

Кроме того, эти аллергические реакции возникли в результате непрямой активации путей аллергии, что облегчает их лечение в сравнении со многими другими аллергическими реакциями.

По словам Кари Надо, исследование также показывает, как производители вакцин могут изменить состав вакцин, чтобы снизить вероятность их возникновения аллергических реакций.

По оценкам Федеральной системы отчетности о побочных эффектах вакцин, оценочная частота тяжелой анафилаксии, связанной с вакцинами — аллергических реакций, достаточно серьезных, чтобы потребовать госпитализации — составляет 4,7 и 2,5 случая на 1 млн доз для вакцин Pfizer и Moderna соответственно. Однако федеральная система не учитывает легкие или умеренные аллергические реакции на вакцины.

Для более полного понимания аллергических реакций на вакцины — насколько они распространены и насколько серьезны — группа исследователей изучила медицинские записи медицинских работников, получивших 38 895 доз Covid-вакцины на основе мРНК в Stanford Medicine в период с 18 декабря 2020 года по 26 января 2021 года. Прививки включали 31 635 доз вакцины Pfizer и 7 260 доз вакцины Moderna.

Данные показывают, что реакции на вакцины против Covid-19, как правило, не имели тяжелой формы, что является хорошей новостью с точки зрения безопасности вакцины, отмечают ученые.

По их мнению, аллергические реакции, опосредованные IgG и базофилами, можно контролировать с помощью антигистаминных препаратов, кортикостероидов и тщательного наблюдения, а это означает, что многие люди, у которых была реакция на первую дозу вакцины, могут безопасно получить вторую дозу под наблюдением врача.