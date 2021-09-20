В Украине продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавируса. Но все области страны до сих пор остаются в зеленой зоне карантина, хотя 11 регионов не отвечают ей по некоторым показателям.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Так, во всей Украине динамика госпитализаций Covid-больных составляет 50,7%.

Соответствующий показатель превышен в Винницкой (54,9%), Волынской (50,7%), Днепропетровской (75,2%), Житомирской (56,3%), Закарпатской (52,3%), Луганской (69,6%), Николаевской (72,3%), Ровенской (87,2%), Сумской (61,0%), Харьковской (75,2%) и Черкасской (72,6%) областях.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Также в 24 регионах страны превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Нормальный показатель — количество больных не больше 75 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель в пределах нормы только в Кировоградской области.

Наибольший уровень заболеваемости фиксируют в Черновицкой (328 на 100 тыс.), Луганской (296) и Тернопольской (220) областях.

По состоянию на 20 сентября в Украине зафиксировали 2 265 новых случаев Covid-19. Выздороветь удалось 565 людям, а умерли 44 пациента.

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