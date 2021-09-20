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Ситуація погіршується: в 11 областях України перевищено показник Covid-госпіталізацій

20 Вересня, 09:42 Ольга Тетеріна
Ситуація погіршується: в 11 областях України перевищено показник Covid-госпіталізацій
Джерело: Depositphotos

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з поширенням коронавірусу. Але усі області країни досі залишаються у зеленій зоні карантину, хоча 11 регіонів не відповідають їй за деякими показниками.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, у всій Україні динаміка госпіталізацій Covid-хворих становить 50,7%.

Відповідний показник  перевищений у Вінницькій (54,9%), Волинській (50,7%), Дніпропетровській (75,2%), Житомирській (56,3%), Закарпатській (52,3%), Луганській (69,6%), Миколаївській (72,3%), Рівненській (87,2%), Сумській (61,0%), Харківській (75,2%) та Черкаській (72,6%) областях.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Динаміка госпіталізацій – критерій, який показує зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

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Також у 24 регіонах країни перевищений рівень захворюваності на коронавірус. Нормальний показник – кількість хворих є не більшою за 75 осіб на 100 тис. населення. Цей показник у межах норми лише у Кіровоградській області.

Найбільший рівень захворюваності фіксують у Чернівецькій (328 на 100 тис.), Луганській (296) та Тернопільській (220) областях.

Станом на 20 вересня в Україні зафіксували 2 265 нових випадків Covid-19. Одужати вдалося 565 людям, а померли 44 пацієнти.

Детальніше про статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
госпіталізація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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