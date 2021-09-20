Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Вакцинація

Рідко і в легкій формі: чи потрібно побоюватися алергії на мРНК-вакцини проти Covid-19

20 Вересня, 10:06 Вікторія Яснопольська
вакцина
Джерело: Depositphotos

Згідно з дослідженням Медичної школи Стенфордського університету в США, алергічні реакції на мРНК-вакцини проти Covid-19 зустрічаються дуже нечасто, зазвичай в легкій формі, що піддається лікуванню.

– Ми хотіли зрозуміти спектр алергії на нові вакцини і зрозуміти, що їх викликає, – сказав старший автор дослідження, професор дитячої харчової алергії, імунології та астми карі Надо.

У дослідженні проаналізовано 22 потенційні алергічні реакції на перші 39 тис. доз сovid-вакцин Pfizer і Moderna, введених добровольцям після того, як вакцини отримали дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Більшість учасників дослідження, у яких розвинулися реакції, мали алергію на інгредієнт, який допомагає стабілізувати Сovid-вакцини. Разом з тим у них не було виявлено алергії на компоненти вакцини, що забезпечують імунітет до вірусу SARS-CoV-2.

Крім того, ці алергічні реакції виникли в результаті непрямої активації шляхів алергії, що полегшує їх лікування в порівнянні з багатьма іншими алергічними реакціями.

За словами Карі Надо, дослідження також показує, як виробники вакцин можуть змінити склад вакцин, щоб знизити ймовірність їх виникнення алергічних реакцій.

Читайте також:

За минулу добу в Україні зафіксовано 2 265 нових випадків Covid-19

За оцінками Федеральної системи звітності про побічні ефекти вакцин, оціночна частота важкої анафілаксії, пов’язаної з вакцинами – алергічних реакцій, досить серйозних, щоб зажадати госпіталізації – становить 4,7 і 2,5 випадки на 1 млн доз для вакцин Pfizer і Moderna відповідно. Однак федеральна система не враховує легкі або помірні алергічні реакції на вакцини.

Для більш повного розуміння алергічних реакцій на вакцини – наскільки вони поширені і наскільки серйозні – група дослідників вивчила записи медичних працівників, які отримали 38 895 доз Сovid-вакцини на основі мРНК в Stanford Medicine в період з 18 грудня 2020 року по 26 січня 2021 року. Щеплення включали 31 635 доз вакцини Pfizer і 7 260 доз вакцини Moderna.

Дані показують, що реакції на вакцини проти Covid-19, як правило, не мали важкої форми, що є гарною новиною з точки зору безпеки вакцини, відзначають вчені.

На їхню думку, алергічні реакції, опосередковані IgG і базофілами, можна контролювати за допомогою антигістамінних препаратів, кортикостероїдів і ретельного спостереження, а це означає, що багато людей, у яких була реакція на першу дозу вакцини, можуть безпечно отримати другу дозу під наглядом лікаря.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Алергія , Вакцина Moderna від коронавірусу , Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка