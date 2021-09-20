Згідно з дослідженням Медичної школи Стенфордського університету в США, алергічні реакції на мРНК-вакцини проти Covid-19 зустрічаються дуже нечасто, зазвичай в легкій формі, що піддається лікуванню.

– Ми хотіли зрозуміти спектр алергії на нові вакцини і зрозуміти, що їх викликає, – сказав старший автор дослідження, професор дитячої харчової алергії, імунології та астми карі Надо.

У дослідженні проаналізовано 22 потенційні алергічні реакції на перші 39 тис. доз сovid-вакцин Pfizer і Moderna, введених добровольцям після того, як вакцини отримали дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Більшість учасників дослідження, у яких розвинулися реакції, мали алергію на інгредієнт, який допомагає стабілізувати Сovid-вакцини. Разом з тим у них не було виявлено алергії на компоненти вакцини, що забезпечують імунітет до вірусу SARS-CoV-2.

Крім того, ці алергічні реакції виникли в результаті непрямої активації шляхів алергії, що полегшує їх лікування в порівнянні з багатьма іншими алергічними реакціями.

За словами Карі Надо, дослідження також показує, як виробники вакцин можуть змінити склад вакцин, щоб знизити ймовірність їх виникнення алергічних реакцій.

За оцінками Федеральної системи звітності про побічні ефекти вакцин, оціночна частота важкої анафілаксії, пов’язаної з вакцинами – алергічних реакцій, досить серйозних, щоб зажадати госпіталізації – становить 4,7 і 2,5 випадки на 1 млн доз для вакцин Pfizer і Moderna відповідно. Однак федеральна система не враховує легкі або помірні алергічні реакції на вакцини.

Для більш повного розуміння алергічних реакцій на вакцини – наскільки вони поширені і наскільки серйозні – група дослідників вивчила записи медичних працівників, які отримали 38 895 доз Сovid-вакцини на основі мРНК в Stanford Medicine в період з 18 грудня 2020 року по 26 січня 2021 року. Щеплення включали 31 635 доз вакцини Pfizer і 7 260 доз вакцини Moderna.

Дані показують, що реакції на вакцини проти Covid-19, як правило, не мали важкої форми, що є гарною новиною з точки зору безпеки вакцини, відзначають вчені.

На їхню думку, алергічні реакції, опосередковані IgG і базофілами, можна контролювати за допомогою антигістамінних препаратів, кортикостероїдів і ретельного спостереження, а це означає, що багато людей, у яких була реакція на першу дозу вакцини, можуть безпечно отримати другу дозу під наглядом лікаря.