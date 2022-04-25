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Вакцинация

Риски заражения очень высоки: почему важно в период войны прививаться от инфекций

25 апреля 2022, 17:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Риски заражения очень высоки: почему важно в период войны прививаться от инфекций
Источник: Depositphotos

С началом войны риски заражения разного рода инфекциями для всех невакцинированных детей и взрослых неуклонно растут. В то время, согласно прогнозам, показатели вакцинации на конец 2022 года, при сохранении нынешних темпов, будут значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОС).

Одновременно уточняется, что в Украине сохраняется стабильный, но недостаточный охват рутинными прививками детей на уровне 80%, который в условиях войны может значительно уменьшиться.

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ЦОС напоминает, что всем взрослым нужно каждые десять лет восстанавливать прививки против дифтерии и столбняка.

А все дети должны обязательно должны получить прививку против десяти заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Также важным является проведение дополнительных прививок с учетом эпидемического сезона против гриппа и коронавируса.

Согласно сообщению, вакцинация ежегодно спасает 2-3 млн людей во всем мире от опасных заболеваний и предотвращает 1,5 млн смертей от инфекционных болезней.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
Війна в Україні, МОЗ Украины, Прививка
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