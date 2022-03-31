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Если вы беженец или переселенец: как получить данные о сделанных прививках

31 марта 2022, 12:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сімейний лікар
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины совместно с ЦОС разработало рекомендации по получению данных о проведенной вакцинации внутренне перемещенными лицами и людям, которые выехали за границу из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины.

— Сейчас многие люди вынуждены менять место жительства. Некоторые не имеют на новом месте медицинской документации, поэтому не могут подтвердить вакцинальный статус свой и детей, — отмечается в сообщении Минздрава.

В каких документах есть запись о статусе прививок:

  • история развития ребенка (форма №112/о);
  • карта профилактических прививок (форма №063/о);
  • медицинская карта амбулаторного больного (форма №025/о);
  • электронная система здравоохранения (ЭСЗ);
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • справки о получении прививок;
  • другие медицинские документы с информацией о полученных прививках.

Как подтвердить данные относительно вакцинального статуса, если вы временно сменили место жительства в Украине и не имеете документов, которые подтверждают вашу вакцинацию и вакцинацию ребенка.

Для этого необходимо:

  • связаться с врачом, с которым была подписана декларация, или с представителем медучреждения, где работает врач, с запросом о получении справки о проведенных прививках или для внесения в ЭСЗ;
  • если врач или медицинское учреждение имеют техническую возможность и/или физическую доступность, они вносят данные о вакцинации в ЭСЗ на основании записей в бумажной первично-учетной медицинской документации;
  • если возможности внести данные в ЭСЗ нет, медицинский работник составляет справку о проведенных прививках с использованием сведений Карты профилактических прививок, которая хранится у врача или в учреждении, и сведений, которые уже внесены в ЭСЗ;
  • справка составляется в бумажном или в электронном виде;
  • электронный документ или электронная копия высылаются тому, кто ее запросил.

Если у вас нет документального подтверждения вакцинального статуса, курс придется начинать сначала.

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Как подтвердить вакцинальный статус, если человек уехал за границу:

  • связаться с врачом, с которым была подписана декларация, или с представителем медучреждения, где работает врач;
  • сделать запрос на получение справки о проведенных прививках;
  • получить справку о проведенных прививках. Ее заполнят с использованием сведений Карты профилактических прививок и сведений, которые уже внесены в ЭСЗ. Справка составляется в бумажном или в электронном виде;
  • электронный документ или электронная копия высылаются тому, кто ее запросил.

Если у вас нет документального подтверждения вакцинального статуса, курс придется начинать сначала. При этом прививки необходимо проводить в соответствии с Национальным календарем прививок страны пребывания.

Источник
Минздрав
Теги
Беженцы , Вакцинация , МОЗ Украины , Переселенці
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