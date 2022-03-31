В столице процесс вакцинации от коронавирусной инфекции не прекращался с начала российской агрессии на территорию Украины. В городе работают 73 пункта Covid-вакцинации. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

— Киев сегодня живет в условиях военного положения, но при любых обстоятельствах мы не имеем права пренебрегать своим здоровьем: Covid-19, может, и отступил на второй план нашего внимания, но он никуда не подевался, — отметила Валентина Гинзбург.

По ее словам, за более чем 30 дней войны в стационарах города получили лечение около 900 больных коронавирусной инфекцией.

В этой связи также важно напомнить и о необходимости вакцинации. Первая доза, вторая или бустерная – все доступны в столице, подчеркнула Валентина Гинзбург.

Адреса и телефоны пунктов вакцинации в Киеве можно найти по этой ссылке.