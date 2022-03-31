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Вирус отступил, но никуда не делся: где в Киеве можно вакцинироваться от Covid-19

31 марта 2022, 12:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинація
Источник: Depositphotos

В столице процесс вакцинации от коронавирусной инфекции не прекращался с начала российской агрессии на территорию Украины. В городе работают 73 пункта Covid-вакцинации. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

— Киев сегодня живет в условиях военного положения, но при любых обстоятельствах мы не имеем права пренебрегать своим здоровьем: Covid-19, может, и отступил на второй план нашего внимания, но он никуда не подевался, — отметила Валентина Гинзбург.

По ее словам, за более чем 30 дней войны в стационарах города получили лечение около 900 больных коронавирусной инфекцией.

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В этой связи также важно напомнить и о необходимости вакцинации. Первая доза, вторая или бустерная – все доступны в столице, подчеркнула Валентина Гинзбург.

Адреса и телефоны пунктов вакцинации в Киеве можно найти по этой ссылке.

Источник
КГГА
Теги
Вакцинация , Київ , Коронавирус Covid-19
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