У столиці процес вакцинації від коронавірусної інфекції не припинявся з початку російської агресії на територію України. У місті працюють 73 пункти вакцинації. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

– Київ сьогодні живе в умовах воєнного стану, але за будь-яких обставин ми не маємо права нехтувати своїм здоров’ям: Covid-19, може, і відступив на другий план нашої уваги, але він нікуди не подівся, – зазначила Валентина Гінзбург.

За її словами, за більш ніж 30 днів війни в стаціонарах міста отримали лікування близько 900 хворих на коронавірусну інфекцію.

У зв’язку з цим важливо нагадати і про необхідність вакцинації. Перша доза, друга або бустерна – всі доступні в столиці, підкреслила Валентина Гінзбург.

Адреси та телефони пунктів вакцинації в Києві можна знайти за цим посиланням.