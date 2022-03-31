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Якщо ви біженець або переселенець: як отримати дані про зроблені щеплення

31 Березня 2022, 12:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сімейний лікар
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України спільно з ЦГЗ розробило рекомендації для отримання даних щодо проведеної вакцинації внутрішньо переміщеними особами та особами, які виїхали за кордон через початок повномасштабної війни РФ проти України.

– Зараз багато людей змушені змінювати місце проживання. Деякі не мають на новому місці медичної документації, тому не можуть підтвердити вакцинальний статус свій і дітей, – наголошується в повідомленні МОЗ.

У яких документах є запис щодо статусу щеплень:

  • історія розвитку дитини (форма №12/о);
  • карта профілактичних щеплень (форма №063/о);
  • медична карта амбулаторного хворого (форма №025/о);
  • електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • довідки про отримання щеплень;
  • інші медичні документи з інформацією про отримані щеплення.

Як підтвердити дані щодо вакцинального статусу, якщо ви тимчасово змінили місце проживання в Україні та не маєте документів, що підтверджують вашу вакцинацію та вакцинацію дитини.

Для цього необхідно:

  • Зв’язатися з лікарем, з яким була підписана декларація, або з представником медустанови, де працює лікар, із запитом щодо отримання довідки про проведені щеплення або для внесення в ЕСОЗ.
  • Якщо лікар або медичний заклад мають технічну можливість та/або фізичну доступність, вони вносять дані про вакцинацію в ЕСОЗ на підставі записів у паперовій первинно-обліковій медичній документації;
  • якщо можливості внести дані в ЕСОЗ немає, медичний працівник складає довідку про проведені щеплення з використанням відомостей карти профілактичних щеплень, яка зберігається у лікаря або в установі, і відомостей, які вже внесені в ЕСОЗ;
  • довідка складається в паперовому або в електронному вигляді;
  • електронний документ або електронна копія висилаються тому, хто їх запросив.

Якщо у вас немає документального підтвердження вакцинального статусу, курс доведеться починати спочатку.

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Як підтвердити вакцинальний статус, якщо людина поїхала за кордон:

  • Зв’язатися з лікарем, з яким була підписана декларація, або із представником медустанови, де працює лікар.
  • Зробити запит на отримання довідки про проведені щеплення.
  • Отримати довідку про проведені щеплення. Її заповнять з використанням відомостей карти профілактичних щеплень і відомостей, які вже внесені в ЕСОЗ. Довідка складається в паперовому або в електронному вигляді.
  • електронний документ або електронна копія висилаються тому, хто їх запросив.

Якщо у вас немає документального підтвердження вакцинального статусу, курс доведеться починати спочатку. При цьому щеплення необхідно проводити відповідно до Національного календаря щеплень країни перебування.

Джерело
МОЗ
Теги
Біженці , Вакцинація , МОЗ України , Переселенці
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