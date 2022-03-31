Міністерство охорони здоров’я України спільно з ЦГЗ розробило рекомендації для отримання даних щодо проведеної вакцинації внутрішньо переміщеними особами та особами, які виїхали за кордон через початок повномасштабної війни РФ проти України.

– Зараз багато людей змушені змінювати місце проживання. Деякі не мають на новому місці медичної документації, тому не можуть підтвердити вакцинальний статус свій і дітей, – наголошується в повідомленні МОЗ.

У яких документах є запис щодо статусу щеплень:

історія розвитку дитини (форма №12/о);

карта профілактичних щеплень (форма №063/о);

медична карта амбулаторного хворого (форма №025/о);

електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідки про отримання щеплень;

інші медичні документи з інформацією про отримані щеплення.

Як підтвердити дані щодо вакцинального статусу, якщо ви тимчасово змінили місце проживання в Україні та не маєте документів, що підтверджують вашу вакцинацію та вакцинацію дитини.

Для цього необхідно:

Зв’язатися з лікарем, з яким була підписана декларація, або з представником медустанови, де працює лікар, із запитом щодо отримання довідки про проведені щеплення або для внесення в ЕСОЗ.

Якщо лікар або медичний заклад мають технічну можливість та/або фізичну доступність, вони вносять дані про вакцинацію в ЕСОЗ на підставі записів у паперовій первинно-обліковій медичній документації;

якщо можливості внести дані в ЕСОЗ немає, медичний працівник складає довідку про проведені щеплення з використанням відомостей карти профілактичних щеплень, яка зберігається у лікаря або в установі, і відомостей, які вже внесені в ЕСОЗ;

довідка складається в паперовому або в електронному вигляді;

електронний документ або електронна копія висилаються тому, хто їх запросив.

Якщо у вас немає документального підтвердження вакцинального статусу, курс доведеться починати спочатку.

Як підтвердити вакцинальний статус, якщо людина поїхала за кордон:

Зв’язатися з лікарем, з яким була підписана декларація, або із представником медустанови, де працює лікар.

Зробити запит на отримання довідки про проведені щеплення.

Отримати довідку про проведені щеплення. Її заповнять з використанням відомостей карти профілактичних щеплень і відомостей, які вже внесені в ЕСОЗ. Довідка складається в паперовому або в електронному вигляді.

електронний документ або електронна копія висилаються тому, хто їх запросив.

Якщо у вас немає документального підтвердження вакцинального статусу, курс доведеться починати спочатку. При цьому щеплення необхідно проводити відповідно до Національного календаря щеплень країни перебування.