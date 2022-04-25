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Вакцинація

Ризики зараження дуже високі: чому важливо в період війни щепитися від інфекцій

25 Квітня 2022, 17:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Ризики зараження дуже високі: чому важливо в період війни щепитися від інфекцій
Джерело: Depositphotos

З початком війни ризики зараження на різного роду інфекції для всіх невакцинованих дітей і дорослих неухильно зростають. Адже, згідно з прогнозами, показники вакцинації на кінець 2022 року, при збереженні нинішніх темпів, будуть значно нижчими, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я (ЦГЗ).

Одночасно уточнюється, що в Україні зберігається стабільне, але недостатнє охоплення рутинними щепленнями дітей на рівні 80%, яке в умовах війни може значно зменшитися.

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ЦГЗ нагадує, що всім дорослим потрібно кожні десять років відновлювати щеплення проти дифтерії і правця.

А всі діти повинні обов’язково повинні отримати щеплення проти десяти захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Також важливим є проведення додаткових щеплень з урахуванням епідемічного сезону проти грипу та коронавірусу.

Згідно з повідомленням, вакцинація щорічно рятує 2-3 млн людей у всьому світі від небезпечних захворювань і запобігає 1,5 млн смертей від інфекційних хвороб.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Війна в Україні, МОЗ України, Щеплення
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