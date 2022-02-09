В Украине сокращен срок самоизоляции при заражении Covid-19 до пяти дней от появления первых симптомов или получения положительного ПЦР-теста.

Раньше самоизоляцию можно было завершить не ранее 10 дней.

Что же послужило причиной такого ослабления? Как пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, хотя больных и стало больше, госпитализаций стало меньше.

Поэтому нагрузка со вторичного звена медицинской помощи переносится на первичное.

— Именно поэтому и было рекомендовано сокращение минимальной продолжительности лечения бессимптомных пациентов до пяти дней от даты появления первых симптомов или даты взятия материала на исследование, — подчеркнул Ляшко. — Это позволяет сократить срок нахождения под контролем пациентов, имеющих легкое течение болезни.

К тому же Омикрон имеет меньший инкубационный период, нежели другие штаммы коронавируса.

Большинство случаев передачи Омикрона происходит за 1–2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2–3 дня после их появления.

Но всегда ли коронавирус укладывается в эти сроки?

– Как показал личный опыт и опыт знакомых, не всегда после пяти дней человек избавляется от вируса, – сказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. – У меня и через семь дней методом ПЦР-тестирования был обнаружен вирус. Итак, возможно, большинство людей через пять дней уже может выходить из самоизоляции, но нужно все же делать повторные тесты.

Эпидемиолог предположила, что может возникнуть повышение уровня заболеваемости в связи с подобным решением.

– А когда увеличится количество инфицированных, то и количество госпитализированных тоже будет расти, – предупредила Мухарская. – Разница будет небольшой, учитывая и вакцинацию, и особенность штамма Омикрон, но все же она возрастет.

Эпидемиолог отметила, что когда в ближайшем окружении появляется человек с Covid-19, то многие из контактов не делают тестов, даже если у них появились симптомы, думая, что это “оно”. Итак, через пять дней такой контактный человек уходит в другой коллектив, и, возможно, заражает еще нескольких.

– Не забывайте, что сейчас повысился уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими респираторными болезнями, – предостерегла Людмила Мухарская.

Поэтому нужно обязательно с любыми респираторными симптомами обращаться к врачу и лечиться под его наблюдением.