В Україні скорочено термін ізоляції при зараженні Covid-19 до п’яти днів від появи перших симптомів або отримання позитивного ПЛР-тесту.

Раніше самоізоляцію можна було завершити щонайменше за 10 днів.

Що ж стало причиною такого послаблення? Як пояснив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, хоча хворих і стало більше, однак госпіталізацій поменшало.

Через це навантаження із вторинної ланки медичної допомоги переноситься на первинну.

– Саме тому і було рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів до п’яти днів від дати появи перших симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження, – підкреслив Ляшко. – Це дозволяє скоротити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби.

До того ж Омікрон має менший інкубаційний період, аніж інші штами коронавірусу.

Більшість випадків передачі Омікрону відбувається за 1-2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2-3 дні після їхньої появи.

Але чи завжди коронавірус вкладається у ці терміни?

– Як показав особистий досвід та досвід знайомих, не завжди після п’яти днів людина звільняється від вірусу, – зауважила лікарка-епідеміолог Людмила Мухарська. – У мене й через сім днів методом ПЛР-тестування був виявлений вірус. Отже, можливо, більшість людей через п’ять днів уже можуть виходити з самоізоляції, але потрібно все ж таки робити повторні тести.

Епідеміологиня припустила, що підвищення рівня захворюваності може виникнути у зв’язку з таким рішенням.

– А коли збільшиться кількість інфікованих, то і кількість госпіталізованих теж буде зростати, – попередила Мухарська. – Різниця буде невеликою, враховуючи і вакцинацію, і особливість штаму Омікрон, але все ж таки вона зросте.

Епідеміологиня зауважила, що коли в найближчому оточенні з’являється хвора на Covid-19 людина, то багато з її контактів не роблять тестів, навіть якщо у них з’явилися симптоми, думаючи, що це “воно”. Отже, через п’ять днів контактна людина йде у інший колектив, і можливо, заражає ще декількох.

– Не забувайте, що зараз підвищився рівень захворюваності на ГРВІ, грип та інші респіраторні хвороби, – застерегла Людмила Мухарська.

Тому потрібно обов’язково з будь-якими респіраторними симптомами звертатися до лікаря та лікуватися під його наглядом.