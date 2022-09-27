В рамках международного сотрудничества американскими и китайскими учеными было измерено влияние одиночества, беспокойного сна или чувства неудовлетворенности на темпы старения. И темпы оказались значительными.

Отмечается, что с годами у человека накапливаются молекулярные повреждения, которые способствуют развитию старческой слабости и серьезных заболеваний.

Но у некоторых людей эти молекулярные процессы протекают более интенсивно, чем у других, и это состояние обычно называют ускоренным старением.

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К счастью, увеличение темпов старения можно обнаружить до того, как проявятся его катастрофические последствия. Например, с помощью цифровых моделей старения (часов старения), которые можно использовать для разработки антивозрастной терапии на индивидуальном и популяционном уровнях.

Согласно результатам научной работы, ускорение старения было выявлено у людей с инсультом в анамнезе, заболеваниями печени и легких, у курильщиков и, что самое интересное, у людей в уязвимом психическом состоянии.

Было доказано, что чувство безнадежности, несчастья и одиночества увеличивает биологический возраст человека больше, чем курение. Другие факторы, связанные с ускорением старения, включают одиночество и проживание в сельской местности (из-за низкой доступности медицинских услуг).

Авторы статьи приходят к выводу, что психологическим аспектом старения нельзя пренебрегать ни в исследованиях, ни в практических антивозрастных приложениях.

По словам Мануэля Фариа из Стэнфордского университета, психические и психосоциальные состояния являются одними из самых надежных предикторов в отношении здоровья и качества жизни, однако в современной системе здравоохранения они практически не учитываются.