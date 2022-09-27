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Самотність і нещастя прискорюють процес старіння — дослідження

27 Вересня 2022, 10:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

В рамках міжнародного співробітництва американськими і китайськими вченими було виміряно вплив самотності, неспокійного сну або почуття незадоволеності на темпи старіння. І темпи виявилися значними.

Відзначається, що з роками у людини накопичуються молекулярні пошкодження, які сприяють розвитку старечої слабкості і серйозних захворювань.

Але у деяких людей ці молекулярні процеси протікають більш інтенсивно, ніж у інших, і цей стан зазвичай називають прискореним старінням.

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На щастя, збільшення темпів старіння можна виявити до того, як проявляться його катастрофічні наслідки. Наприклад, за допомогою цифрових моделей старіння (годин старіння), які можна використовувати для розробки антивікової терапії на індивідуальному і популяційному рівнях.

Згідно з результатами наукової роботи, прискорення старіння було виявлено у людей з інсультом в анамнезі, захворюваннями печінки і легень, у курців і, що найцікавіше, у людей в уразливому психічному стані.

Було доведено, що почуття безнадійності, нещастя і самотності збільшує біологічний вік людини більше, ніж куріння. Інші фактори, пов’язані з прискоренням старіння, включають самотність та проживання в сільській місцевості (через низьку доступність медичних послуг).

Автори статті дійшли висновку, що психологічним аспектом старіння не можна нехтувати ані в дослідженнях, ані в практичних антивікових додатках.

За словами Мануеля Фаріа зі Стенфордського університету, психічні та психосоціальні стани є одними з найбільш надійних предикторів щодо здоров’я та якості життя, проте в сучасній системі охорони здоров’я вони практично не враховуються.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження науковці психічні розлади Старіння
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