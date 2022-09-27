В рамках міжнародного співробітництва американськими і китайськими вченими було виміряно вплив самотності, неспокійного сну або почуття незадоволеності на темпи старіння. І темпи виявилися значними.

Відзначається, що з роками у людини накопичуються молекулярні пошкодження, які сприяють розвитку старечої слабкості і серйозних захворювань.

Але у деяких людей ці молекулярні процеси протікають більш інтенсивно, ніж у інших, і цей стан зазвичай називають прискореним старінням.

Зараз дивляться

На щастя, збільшення темпів старіння можна виявити до того, як проявляться його катастрофічні наслідки. Наприклад, за допомогою цифрових моделей старіння (годин старіння), які можна використовувати для розробки антивікової терапії на індивідуальному і популяційному рівнях.

Згідно з результатами наукової роботи, прискорення старіння було виявлено у людей з інсультом в анамнезі, захворюваннями печінки і легень, у курців і, що найцікавіше, у людей в уразливому психічному стані.

Було доведено, що почуття безнадійності, нещастя і самотності збільшує біологічний вік людини більше, ніж куріння. Інші фактори, пов’язані з прискоренням старіння, включають самотність та проживання в сільській місцевості (через низьку доступність медичних послуг).

Автори статті дійшли висновку, що психологічним аспектом старіння не можна нехтувати ані в дослідженнях, ані в практичних антивікових додатках.

За словами Мануеля Фаріа зі Стенфордського університету, психічні та психосоціальні стани є одними з найбільш надійних предикторів щодо здоров’я та якості життя, проте в сучасній системі охорони здоров’я вони практично не враховуються.