Старіння шкіри — природний процес. Однак так хочеться його сповільнити! І на щастя, це цілком можливо. Потрібно лише знати декілька простих правил.

Лікар-дерматолог, косметолог та член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів Дарія Тіщенко розкаже, як наш щоденний спосіб життя позначається на шкірі, а також які правила і процедури можуть покращити її стан.

Що впливає на старіння шкіри

Вікові зміни зачіпають усі органи та тканини організму. Для кожного цей процес протікає індивідуально. Виділимо низку факторів, які впливають на старіння: спосіб життя, відсутність спорту та повноцінного сну, неправильне харчування, генетика та погана екологія.

Яке значення має сон

Якісний сон, тобто не менше семи годин, може сповільнити старіння. Глибокі фази сну сприяють відновленню клітин шкіри після шкідливого впливу ультрафіолету. Процеси репарації ДНК (виправлення пошкоджень ДНК) відбуваються під час сну. Тому саме якісний сон допомагає боротися з фотостарінням та зменшує ризик розвитку раку шкіри.

Нестабільний цикл сну або його нестача спричиняють збій у виробленні гормонів і зміну метаболізму. Як наслідок — передчасне старіння. Сон впливає на гормони мелатонін, кортизол, інсулін, ДГЕА (дегідроепіандростерон), естроген, прогестерон та тестостерон. А вони зі свого боку — на стан шкіри.

Як діє ультрафіолетове випромінювання

Ультрафіолет завжди впливає на людину. Випромінювання може бути прямим (коли світить сонце) і непрямим (в туманні дні). Вплив залежить від інтенсивності випромінювання, фототипу шкіри, пори року, країни та тривалості перебування на сонці. Тому наша шкіра потребує постійного захисту.

– Лікар-дерматокосметолог зобов’язаний включати у список ваших засобів для догляду крем зі SPF (фактор захисту від УФ-променів), щоб продовжити молодість, уникнути запалень та почервонінь. До того ж такий засіб має бути в косметичці не лише влітку, а й протягом усього року, — наполягає лікар.

Активна міміка і погана звичка

Не секрет, що в юному віці завдяки своїй еластичності шкіра швидко повертається до вихідного стану, як тільки лицьові м’язи розслабляються. Але з часом структура шкіри змінюється, втрачається пружність, і в місці м’язових скорочень утворюються невеликі заломи, які й називають мімічними зморшками.

Щоб зберегти молодість шкіри якомога довше, необхідно звернутися до фахівця: лікар-дерматокосметолог допоможе підібрати правильний догляд за шкірою та методики для профілактики і корекції мімічних зморшок.

Звичка торкатися і підпирати обличчя руками часто залишається поза увагою. Але варто навчитися себе контролювати, щоб покращити якість життя. Адже через дотик брудних рук до носа, щік, підборіддя, лоба в наш організм потрапляє безліч бактерій, які здатні спровокувати висипи та алергічні реакції. А через те, що в пори проникає бруд, вони закупорюються. Це призводить до появи вугрів, акне та почервоніння. Підпирання обличчя руками сприяє розтягуванню шкіри, а також ранній появі складок і зморшок.

Як харчуватися, щоб зберігати молодість

– Ми те, що ми їмо – я люблю цей вислів, адже це правда. Правильне харчування — дуже важливий аспект, який впливає на старіння шкіри й організму загалом, — каже експерт.

Запобігти старінню допоможуть жирні кислоти Омега-3, білки та антиоксиданти, які містяться в рибі (наприклад, у лососі) та необхідні організму для будови тканин. Також до раціону слід додати корицю (регулює рівень цукру в крові), зелені сорти чаю (містять катехіни — природні антиоксиданти), грейпфрут (має високий рівень концентрації вітаміну С та регулює рівень цукру в крові), томати, часник, плоди авокадо та чорний шоколад у малих дозах.

А от вживання цукру і цукровмісних продуктів, трансжирів, енергетиків, кофеїну й алкоголю варто мінімізувати. Це допоможе запобігти передчасній появі зморшок, лущенню шкіри, зниженню її еластичності, почервонінню та набряклості обличчя.

Негативний вплив куріння

Куріння має багато негативних наслідків, і один із них — передчасне старіння. Передусім, чим більше людина палить, тим гірший у неї кровообіг.

По-друге, куріння звужує судини, через що капіляри не пропускають достатню кількість кисню і не доставляють потрібні речовини клітинам шкіри. Зрештою шкіра втрачає свіжий вигляд і стає тьмяною.

По-третє, куріння пришвидшує руйнування колагену й еластину, які є запорукою пружності шкіри. Як наслідок — небажана в’ялість.

Як впливає колаген та чи варто його пити

Колаген — це білок, що складається переважно із трьох амінокислот: гліцину, проліну та гідроксипроліну, а також гідроксилізину. Гліцин та пролін ми синтезуємо самі, а ось лізин маємо спожити з їжею (це незамінна амінокислота). Колаген у шкірі руйнується та замінюється новим. Він може псуватися внаслідок вільнорадикальних процесів у шкірі, а також завдяки дії ультрафіолету (фотостаріння).

Щоб забезпечити відновлення колагену, потрібні незамінні амінокислоти, вітамін С і певний рівень статевих гормонів. Але чи буде це сприяти утворенню нового колагену, залежить від загального гормонального фону, наших енергозатрат, перебування на сонці та потреби шкіри у відновленні.

А втім, на даний момент немає жодного доказу, що колаген дійсно треба приймати. Однак є й інші варіанти поліпшити якість шкіри.

– Я рекомендую вживати в їжу частково гідролізований колаген — желатин. Ви можете його додавати до фруктових пюре і робити желе. Це поєднає вітамін С і флавоноїди із амінокислотами колагену. Хоча це все одно не гарантує, що амінокислоти дістануться саме фібробластам шкіри, а не стануть джерелом енергії чи м’язами, — зауважує Тіщенко.

Як підібрати домашній догляд

Домашній догляд повинен бути комплексним, грамотно підібраним фахівцем, виходячи з побажань і показань пацієнта. Він складається з очищувального гелю, лосьйону або тоніка, сироватки та крему за типом шкіри. Також можна урізноманітнити догляд масками, додати крем під очі.

Навіщо останнє? Шкіра навколо очей відрізняється від шкіри обличчя. Вона дуже ніжна, тонка, не містить сальних залоз, бідна на колаген та еластин. Саме тому ця ділянка найбільш вразлива до вікових змін і потребує особливого догляду.

Чи потрібні салонні процедури, і які саме

У віці 20-25 років пацієнти мають різні показання до процедур, адже відбуваються перші процеси старіння шкіри. Основний список процедур такий:

пілінги — для відновлення шкіри;

мезотерапія — для поліпшення якості шкіри та профілактики перших ознак старіння;

ботулінотерапія — для боротьби з першими мімічними зморшками;

філери — за показаннями лікаря.

Далі, з 35 років, ми додаємо процедури для догляду за шиєю. А починаючи з 40 років — за зоною декольте та тілом (процедура мезотерапії для усунення в’ялості, зменшення целюліту, набряклості і локальних жирових відкладень).

Пацієнтам віком 45+ років рекомендується звернути увагу на кисті рук (тут допоможе процедура біоревіталізації) та на стан шкіри тіла і волосся (рекомендована процедура — мезотерапія тіла й волосся).