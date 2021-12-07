Старение кожи — естественный процесс. Но так хочется его замедлить! И к счастью, это вполне возможно. Нужно лишь знать несколько простых правил.

Врач-дерматолог, косметолог и член Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов Дарья Тищенко расскажет, как наш ежедневный образ жизни сказывается на коже, а также какие правила и процедуры могут улучшить ее состояние.

Что влияет на старение кожи

Возрастные изменения затрагивают все органы и ткани организма. Для каждого этот процесс протекает индивидуально. Выделим ряд факторов, которые влияют на старение: образ жизни, отсутствие спорта и полноценного сна, неправильное питание, генетика и плохая экология.

Какое значение имеет сон

Качественный сон, то есть не меньше семи часов, может замедлить старение. Глубокие фазы сна способствуют восстановлению клеток кожи после вредного влияния ультрафиолета. Процессы репарации ДНК (исправление повреждений ДНК) происходят во время сна. Поэтому именно качественный сон помогает бороться с фотостарением и уменьшает риск развития рака кожи.

Нестабильный цикл сна или его нехватка вызывают сбой в выработке гормонов и изменение метаболизма. Как следствие — преждевременное старение. Сон влияет на гормоны мелатонин, кортизол, инсулин, ДГЭА (дегидроэпиандростерон), эстроген, прогестерон и тестостерон. А они в свою очередь — на состояние кожи.

Как действует ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолет всегда влияет на человека. Излучение может быть прямым (когда светит солнце) и косвенным (в туманные дни). Воздействие зависит от интенсивности излучения, фототипа кожи, времени года, страны и продолжительности пребывания на солнце. Поэтому наша кожа нуждается в постоянной защите.

— Врач-дерматокосметолог обязан включать в список ваших средств по уходу крем с SPF (фактор защиты от УФ-лучей), чтобы продлить молодость, избежать воспалений и покраснений. К тому же такое средство должно быть в косметичке не только летом, но и круглый год, — настаивает врач.

Активная мимика и плохая привычка

Не секрет, что в юном возрасте благодаря своей эластичности кожа быстро возвращается в исходное состояние, как только лицевые мышцы расслабляются. Но со временем структура кожи меняется, теряется упругость и в месте мышечных сокращений образуются небольшие заломы, которые и называют мимическими морщинами.

Чтобы сохранить молодость кожи как можно дольше, необходимо обратиться к специалисту: врач-дерматокосметолог поможет подобрать правильный уход за кожей и методики профилактики и коррекции мимических морщин.

Привычка касаться лица и подпирать его руками часто остается без внимания. Но следует научиться себя контролировать, чтобы улучшить качество жизни. Ведь с прикосновением грязных рук к носу, щекам, подбородку, лбу в наш организм попадает множество бактерий, которые способны спровоцировать сыпь и аллергические реакции. А из-за того, что в поры проникает грязь, они закупориваются. Это приводит к появлению угрей, акне и покраснений. Подпирая лицо руками, вы способствуете растяжению кожи, а также раннему появлению складок и морщин.

Как питаться, чтобы сохранить молодость

— Мы то, что мы едим — люблю это высказывание, ведь это правда. Правильное питание — очень важный аспект, который влияет на старение кожи и организма в целом, — говорит эксперт.

Предотвратить старение помогут жирные кислоты Омега-3, белки и антиоксиданты, содержащиеся в рыбе (например, в лососе) и необходимые организму для строения тканей. Также в рацион следует добавить корицу (регулирует уровень сахара в крови), зеленые сорта чая (содержат катехины — природные антиоксиданты), грейпфрут (имеет высокий уровень концентрации витамина С и регулирует уровень сахара в крови), томаты, чеснок, плоды авокадо и черный шоколад в малых дозах.

А вот употребление сахара и сахаросодержащих продуктов, трансжиров, энергетиков, кофеина и алкоголя следует минимизировать. Это поможет предотвратить преждевременное появление морщин, шелушение кожи, снижение ее эластичности, покраснение и отечность лица.

Негативное влияние курения

Курение имеет много негативных последствий, и одно из них — преждевременное старение. Во-первых, чем больше человек курит, тем хуже у него кровообращение.

Во-вторых, курение сужает сосуды, из-за чего капилляры не пропускают достаточное количество кислорода и не доставляют нужные вещества клеткам кожи. В результате кожа теряет свежий вид и становится тусклой.

В-третьих, курение ускоряет разрушение коллагена и эластина, которые являются залогом упругости кожи. Как следствие — нежелательная дряблость.

Как влияет коллаген и стоит ли его пить

Коллаген — это белок, состоящий преимущественно из трех аминокислот: глицина, пролина и гидроксипролина, а также гидроксилизина. Глицин и пролин мы синтезируем сами, а вот лизин должны употребить с пищей (это незаменимая аминокислота). Коллаген в коже разрушается и заменяется новым. Он может портиться вследствие свободнорадикальных процессов в коже, а также благодаря воздействию ультрафиолета (фотостарение).

Чтобы обеспечить восстановление коллагена, требуются незаменимые аминокислоты, витамин С и определенный уровень половых гормонов. Но будет ли это способствовать образованию нового коллагена, зависит от общего гормонального фона, наших энергозатрат, пребывания на солнце и потребности кожи в восстановлении.

Впрочем, сейчас нет ни одного доказательства, что коллаген действительно нужно принимать. Однако есть и другие варианты улучшить качество кожи.

— Я рекомендую употреблять в пищу частично гидролизованный коллаген — желатин. Вы можете его добавлять в фруктовые пюре и делать желе. Это совместит витамин С и флавоноиды с аминокислотами коллагена. Хотя это все равно не гарантирует, что аминокислоты достанутся именно фибробластам кожи, а не станут источником энергии или мышцами, — утверждает Тищенко.

Как подобрать домашний уход

Домашний уход должен быть комплексным, грамотно подобранным специалистом, исходя из пожеланий и показаний пациента. Он состоит из очищающего геля, лосьона или тоника, сыворотки и крема по типу кожи. Также можно разнообразить уход масками, добавить крем под глаза.

Зачем последнее? Кожа вокруг глаз отличается от кожи лица. Она очень нежная, тонкая, не содержит сальных желез, бедна на коллаген и эластин. Именно поэтому этот участок более уязвим к возрастным изменениям и требует особого ухода.

Нужны ли салонные процедуры, и какие именно

В возрасте 20-25 лет пациенты имеют разные показания к процедурам, ведь происходят первые процессы старения кожи. Основной список процедур такой:

пилинги — для восстановления кожи;

мезотерапия — для улучшения качества кожи и профилактики первых признаков старения;

ботулинотерапия — для борьбы с первыми мимическими морщинами;

филлеры — по показаниям врача.

Далее, с 35 лет, мы добавляем процедуры по уходу за шеей. А начиная с 40 лет — за зоной декольте и телом (процедура мезотерапии для устранения дряблости, уменьшения целлюлита, отечности и локальных жировых отложений).

Пациентам в возрасте 45+ лет рекомендуется обратить внимание на кисти рук (здесь поможет процедура биоревитализации) и состояние кожи тела и волос (рекомендуемая процедура — мезотерапия тела и волос).