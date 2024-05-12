Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как проявляется сезонная аллергия, как ее распознать, к какому врачу обращаться и можно ли помочь себе самостоятельно.
— Аллергия — это чрезмерная реакция иммунной системы на раздражители, такие как пыльца с деревьев, травы и тому подобное, — говорится в сообщении.
Симптомы аллергии
По словам экспертов, организм распознает в ответ на угрозу со стороны раздражителей выделяет химические вещества, которые провоцируют слезливость, отек, зуд.
Основными симптомами аллергии являются:
- заложенность носа;
- чихание;
- насморк;
- першение в горле;
- покраснение глаз.
При тяжелом течении могут возникать удушье и кашель.
Как помочь
Как отметили в НСЗУ, первой помощью при аллергии являются безрецептурные антигистаминные препараты, которые облегчают симптомы. Для снятия заложенности носа можно применить спрей для сужения сосудов. А кашель помогут облегчить охлаждающие леденцы.
Если все перечисленные способы не помогают, обратитесь к семейному врачу, который назначит антигистаминные или стероидные спреи для носа или другие, более специфические лекарства, отметили в НСЗУ.
Источник: НСЗУ