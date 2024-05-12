Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как проявляется сезонная аллергия, как ее распознать, к какому врачу обращаться и можно ли помочь себе самостоятельно.

— Аллергия — это чрезмерная реакция иммунной системы на раздражители, такие как пыльца с деревьев, травы и тому подобное, — говорится в сообщении.

Симптомы аллергии

По словам экспертов, организм распознает в ответ на угрозу со стороны раздражителей выделяет химические вещества, которые провоцируют слезливость, отек, зуд.

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Основными симптомами аллергии являются:

заложенность носа;

чихание;

насморк;

першение в горле;

покраснение глаз.

При тяжелом течении могут возникать удушье и кашель.

Как помочь

Как отметили в НСЗУ, первой помощью при аллергии являются безрецептурные антигистаминные препараты, которые облегчают симптомы. Для снятия заложенности носа можно применить спрей для сужения сосудов. А кашель помогут облегчить охлаждающие леденцы.

Если все перечисленные способы не помогают, обратитесь к семейному врачу, который назначит антигистаминные или стероидные спреи для носа или другие, более специфические лекарства, отметили в НСЗУ.

Источник: НСЗУ