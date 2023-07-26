Аллергологи называют пять болезней, которые можно спутать с аллергией, и, соответственно, неправильно лечиться. Речь, конечно, идет о самолечении, потому что специалисты сразу поставят правильный диагноз.

Итак, аллергия может проявляться сыпью на коже, насморком, чханием, слезотечением, заложенностью носа, зудом, шелушением кожи, а еще — диареей, отеком…

Проявлений множество. Самое тяжелое из них — анафилактический шок, который может привести к трагическому исходу, если вовремя не обратиться за помощью.

Реагировать на аллерген может кожа, дыхательные пути или органы пищеварительной системы, а тяжесть течения аллергии варьируется от обычного ринита до анафилактического шока.

Чтобы симптомы аллергии исчезли или хотя бы стали менее выраженными, нужно, по возможности, ограничить контакт с аллергеном и принимать антигистаминные препараты.

Но есть пять заболеваний, которые дают похожие на аллергию симптомы, но лечатся иначе.

Атопический дерматит

Атопический дерматит — заболевание, для которого характерны сухость, зуд и воспаление кожи, появления изъязвлений.

Симптомы атопического дерматита могут усиливаться у одних — из-за сухой погоды, у других — из-за использования бытовой химии, или синтетической одежды, у некоторых — из-за табачного дыма или покрытых плесенью стен. Или даже из-за употребления мяса, что случается у детей.

При атопическом дерматите антигистаминные препараты не помогают.

Атопический дерматит не считается проявлением аллергии, но может соединяться с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой.

Также есть данные, что наличие атопического дерматита у пациента может повысить риск развития у него пищевой аллергии в будущем. Но не наоборот.

Бронхиальная астма

Астмой называют заболевание легких, для которого характерно воспаление дыхательных путей. При приступах астмы пациенты испытывают боль в груди, затрудненное дыхание, кашель и одышку. Симптомы могут усиливаться в ночное время, после физических нагрузок или в результате воздействия аллергена.

Астма с преобладанием аллергического компонента — самый распространенный вариант.

Однако не все случаи астмы связаны с аллергией.

Неаллергическая бронхиальная астма встречается преимущественно у взрослых и не связана с аллергией или семейным анамнезом.

Нередко развитию неаллергической астмы предшествует перенесенная пневмония или бронхит.

Неаллергический ринит

Ринит — воспаление слизистой оболочки носа. Для него характерно чхание, насморк, слезотечение, зуд в носу и глазах. Развивается неаллергический ринит чаще всего у молодых людей после 20 лет.

Причина неаллергического ринита не аллергены, а вещества, которые раздражают слизистую оболочку носа. Так, симптомы могут возникать из-за реакции на пыль или пары в воздухе, из-за смены погоды, использования некоторых лекарств, употребления горячей или острой пищи. И гормональные изменения также могут привести к риниту. В конце концов, он обычно появляется и как проявление простуды.

Пищевая непереносимость

Причина пищевой непереносимости не аллерген, а недостаток необходимых для пищеварения ферментов. В таких случаях у пациентов возникают похожие на пищевую аллергию симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, например, тошнота, рвота, диарея.

К примеру, непереносимость лактозы — состояние, при котором снижается способность переваривать лактозу — сахар, содержащийся в молочных продуктах. Непереваренный сахар задерживается в пищеварительном тракте и это вызывает повышенное газообразование, вздутие и боль в животе, диарею.

Целиакия

Целиакия — аутоиммунное заболевание, для которого характерна острая реакция на растительный белок глютен, который содержится в пшенице, ржи, ячмене, овсе.

Когда люди с целиакией употребляют пищу с глютеном, их иммунная система бурно реагирует и повреждает внутреннюю поверхность тонкого кишечника.

Эти повреждения не позволяют нормально усваивать питательные вещества из пищи, что может привести к различным проблемам со здоровьем.

Источник: Mayo Clinic, 24 канал

Фото: сгенерировано ИИ