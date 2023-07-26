Алергологи називають п’ять хвороб, які можна сплутати з алергією, і, відповідно, неправильно лікуватися. Мова, звісно, йде про самолікування, бо фахівці одразу поставлять правильний діагноз.

Отже, алергія може проявлятися висипом на шкірі, нежитем, чиханням, сльозотечею, закладеністю носа, свербіжем, лущенням шкіри, а ще – діареєю, набряком…

Проявів безліч. Найважчий з них – анафілактичний шок, що може призвести до трагічного результату, якщо вчасно не звернутися за допомогою.

Реагувати на алерген може шкіра, дихальні шляхи або органи травної системи, а тяжкість перебігу алергії варіюється від звичайного риніту до анафілактичного шоку.

Щоб симптоми алергії зникли або хоча б стали менш вираженими, потрібно, за можливості, обмежити контакт з алергеном та приймати антигістамінні препарати.

Але є п’ять захворювань, які дають схожі на алергію симптоми, але лікуються інакше.

Атопічний дерматит

Атопічний дерматит – захворювання, для якого характерні сухість, свербіж та запалення шкіри, поява виразок. Симптоми атопічного дерматиту можуть посилюватися в одних – через суху погоду, в інших – через використання побутової хімії, чи синтетичного одягу, у декого – через тютюновий дим чи вкриті пліснявою стіни. Або навіть через вживання м’яса, що трапляється у дітей.

При атопічному дерматиті антигістамінні препарати не допомагають.

Атопічний дерматит не вважається проявом алергії, але може поєднуватися з алергічним ринітом та бронхіальною астмою.

Також є дані, що наявність атопічного дерматиту у пацієнта може підвищити ризик розвитку у нього харчової алергії в майбутньому. Але не навпаки.

Бронхіальна астма

Астмою називають захворювання легенів, для якого характерне запалення дихальних шляхів. При нападах астми пацієнти відчувають біль у грудях, утруднене дихання, кашель та задишку. Симптоми можуть посилюватись у нічний час, після фізичних навантажень або внаслідок дії алергену.

Астма з переважанням алергічного компонента – найпоширеніший варіант.

Однак не всі випадки астми пов’язані з алергією.

Неалергійна бронхіальна астма зустрічається переважно у дорослих і не пов’язана з алергією чи сімейним анамнезом.

Нерідко розвитку неалергійної астми передує перенесена пневмонія чи бронхіт.

Неалергійний риніт

Риніт – запалення слизової оболонки носа. Для нього характерне чхання, нежить, сльозотеча, свербіж у носі та очах. Розвивається неалергійний риніт найчастіше у молодих людей після 20 років.

Причина неалергійного риніту не алергени, а речовини, які подразнюють слизову оболонку носа.

Так, симптоми можуть виникати через реакцію на пил або пари в повітрі, через зміну погоди, використання деяких ліків, вживання гарячої чи гострої їжі. І гормональні зміни також можуть призвести до риніту. Зрештою, він зазвичай з’являється і як прояв застуди.

Харчова непереносимість

Причина харчової непереносимості не алерген, а брак необхідних для травлення ферментів. У таких випадках у пацієнтів виникають схожі на харчову алергію симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, наприклад, нудота, блювання, діарея.

Приміром, непереносимість лактози – стан, при якому знижується здатність перетравлювати лактозу – цукор, що міститься у молочних продуктах. Неперетравлений цукор затримується у травному тракті і це викликає підвищене газоутворення, здуття та біль у животі, діарею.

Целіакія

Целіакія – аутоімунне захворювання, для якого характерна гостра реакція на рослинний білок глютен, що міститься у пшениці, житі, ячмені, вівсі.

Коли люди з целіакією вживають їжу з глютеном, їхня імунна система бурхливо реагує і пошкоджує внутрішню поверхню тонкого кишківника.

Ці ушкодження не дають змоги нормально засвоювати поживні речовини із їжі, що може призвести до різних проблем зі здоров’ям.

Джерело: Mayo Clinic, 24 канал

Фото: згенеровано ШІ