Согласном прогнозам экспертов Киевской школы экономики (KSE) следующую волну заболеваний коронавирусной инфекцией в Украине следует ожидать уже в январе 2022 года.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, очередное осложнение ситуации с Covid-19 зависит от того, как будет складываться коронавирусная картина в Европе, многие страны которой переживают сегодня небывалый всплеск смертельно опасного вируса.

В немалой степени имеют значения и карантинные ограничения, которые будут иметь место в нашей стране.

— Мы ожидаем начало роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в следующую волну уже с начала 2022 года, — сказал Юрий Ганиченко.

Он отметил, что вспышки можно будет избежать, если будут введены жесткие ограничения. Как это было в начале этого года, когда объявленный правительством локдаун помог отсрочить атаки коронавируса до середины февраля.

— Но здесь будет иметь значение роста заболеваемости в Европе и насколько у нас будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников, — отметил эксперт.

Напомним, что, как заявил во время брифинга министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, выписки из больниц уже на четверть преобладают госпитализации по поводу коронавирусной инфекции. Уже с этой недели начинается разгрузка системы здравоохранения.

Источник: брифинг