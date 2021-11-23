Згідно з прогнозами експертів Київської школи економіки (KSE) наступну хвилю захворювань на коронавірусну інфекцію в Україні слід очікувати вже в січні 2022 року.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За його словами, чергове ускладнення ситуації з Covid-19 залежить від того, як буде складатися коронавірусна картина в Європі, багато країн якої переживають сьогодні небувалий сплеск смертельно небезпечного вірусу.

Неабияке значення мають і карантинні обмеження, які можуть бути знову введені в нашій країні.

– Ми очікуємо початок зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію в наступну хвилю вже з початку 2022 року, – сказав Юрій Ганіченко.

Він зазначив, що спалахів можна буде уникнути, якщо будуть введені жорсткі обмеження. Як це було на початку цього року, коли оголошений урядом локдаун допоміг відстрочити навалу коронавірусу до середини лютого.

– Але тут буде мати значення зростання захворюваності в Європі і наскільки у нас будуть змінені карантинні обмеження саме в період новорічних свят, – зазначив експерт.

Нагадаємо, що, як заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, виписки з лікарень вже на чверть переважають госпіталізації з приводу коронавірусної інфекції. Вже з цього тижня починається розвантаження системи охорони здоров’я.

Джерело: брифінг