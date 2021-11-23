Чоловік Олени Роман досі не може повірити, що його коханої жінки і сина, який мав народитися за два місяці, вже немає. Молода жінка померла від Covid-19 на сьомому місяці вагітності.

– Це самі щасливі моменти були. Я ще не розумію досі що сталося, не розумію, – говорить Роман. – Вона була дуже хороша, настільки хороша, що я навіть не можу вам розказати.

Молоді люди побралися лише два роки тому і чекали народження сина.

Рідні були також щасливі, почали купувати немовляті речі, аж тут 20-тирічна Олена занедужала на Covid-19 на початку листопада.

Тиждень лікування вдома результатів не дав, підіймалась температура. Тож медики відправили жінку до райлікарні, де розгорнули спеціальне відділення для вагітних, хворих на коронавірус. Жінка повсякчас писала рідним, як їй важко дихати.

Олена п’ять днів дихала за допомогою кисневої маски. Писала рідним, що сатурація, тобто рівень кисню в легенях, при нормі 95 падає до 60. Медики запевняли родичів, що стан тяжкий, але стабільний. Та на 10-тий день перебування у лікарні чоловіка Олени вночі розбудили і повідомили – дружина померла.

Тітка померлої Зоряна Бояр говорить, що треба було б хоч дитинку врятували.

– Я все розумію все, але ж ви бачили що було, дитинка кожного дня перевірялася, з серденьком все було добре, чому не старалися, сьомий місяць, – говорить Зоряна.

Медики переконують – зробили все можливе. Запевняють, що раптове ускладення спричинила бронхіальна астма. До того ж, хвора не була вакцинована. А дитя не змогли врятувати, кажуть, тому, що якщо є загроза життя вагітній – то рятують передусім її.

– Від погіршення стану до смерті був дуже короткий період, – розповів керівник Дубенського пологового будинку Ростислав Андрощук. – Ми надавали допомогу в першу чергу жінці, сподіваючись, що ми її врятуємо, а коли вже бачили, що не врятували, вже плід був на той момент мертвий. Це хвилини…

На Рівненщині на Covid-19 захворіли 500 жінок, чотирьох з них врятувати не вдалося.

За даними ЮНІСЕФ, від початку року в Україні на Covid-19 захворіли понад шість тисяч вагітних. Понад 50 жінок від ускладнень померли. З них 22 – лише за останні три тижні. Жодна – не була вакцинована.

Саме зараз, під час третьої хвилі Covid-19, вагітні стали групою надзвичайного ризику. Світова статистика свідчить, що ризик смертності у вагітних на 70% вищий, ніж у невагітних жінок.

Днями у Covid-відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги померла 23-річна пацієнтка на 14 тижні вагітності. У неї не було супутніх хвороб, але була надлишкова вага – 150 кг. Тривалий час жінка лікувалася вдома. Втратила дорогоцінний час. Тиждень лікарі боролися за неї, але її легені були уражені повністю.