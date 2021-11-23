Муж Елены Роман до сих пор не может поверить, что его любимой жены и сына, который должен был родиться через два месяца, уже нет. Молодая женщина умерла от Covid-19 на седьмом месяце беременности.

– Это самые счастливые моменты были. Я еще не понимаю, что произошло, не понимаю, — говорит Роман. – Она была очень хорошей, настолько хорошей, что я даже не могу вам рассказать.

Молодые люди поженились всего два года назад и ждали рождения сына.

Родные были также счастливы, начали покупать для младенцау вещи, и тут 20-летняя Елена заболела Covid-19 в начале ноября.

Неделя лечения дома результатов не дала, поднималась температура. Поэтому медики отправили женщину в райбольницу, где развернули специальное отделение для беременных, больных коронавирусом. Женщина постоянно писала родным, как ей тяжело дышать.

Лена пять дней дышала с помощью кислородной маски. Писала родным, что сатурация, то есть уровень кислорода в легких, при норме 95 падает до 60. Медики уверяли родственников, что состояние тяжелое, но стабильное. Но на 10 день пребывания Елены в больнице мужу ночью сообщили — жена умерла.

Тетя умершей Зоряна Бояр говорит, что надо было бы хоть ребенка спасти.

— Я все понимаю, все, но ведь вы видели, что было, ребенок каждый день проверялся, с сердечком все было хорошо, почему не старались, седьмой месяц, — говорит Зоряна.

Медики убеждают – сделали все возможное. Уверяют, что внезапное осложнение вызвала бронхиальная астма. К тому же больная не была вакцинирована. А ребенка не смогли спасти, говорят, потому, что если есть угроза жизни беременной – то спасают сначала ее.

– От ухудшения состояния до смерти был очень короткий период, – рассказал руководитель Дубенского роддома Ростислав Андрощук. – Мы оказывали помощь в первую очередь женщине, надеясь, что мы ее спасем, а когда уже видели, что не спасли, плод был на тот момент мертв. Это минуты…

В Ровенской области Covid-19 заболели 500 беременных женщин, четырех из них спасти не удалось.