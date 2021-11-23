В Украине ситуация с распространением заболеваемости коронавирусом начала стабилизироваться в городе Киеве и еще трех областях. Ранее в Минздраве заявили об улучшении ситуации во Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщила аналитик Киевской школы экономики (KSE) Екатерина Кузьминова во время брифинга.

— Мы прогнозируем парад выхода областей из красной зоны. После Луганской и Львовской областей из этой зоны могут выйти Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области, — отметила она.

По состоянию на 23 ноября, уровень госпитализаций в стране составляет 63,6, при норме 60 на 100 тыс. населения. В Киеве — 62,8 на 100 тыс. населения. Кроме столицы уровень госпитализаций также превышен в 17 регионах.

В то же время ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных коронавирусом. В Украине он составляет 55,8% при уровне 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,2%.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине началась разгрузка медицинской системы. Выявленные случаи Covid-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: -20% и -19% за неделю соответственно. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: KSE