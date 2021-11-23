В Україні ситуація з поширенням захворюваності на коронавірус почала стабілізуватися у місті Києві та ще трьох областях. Раніше у МОЗ заявили про покращення ситуації у Львівській та Одеській областях.
Про це повідомила аналітик Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова під час брифінгу.
– Ми прогнозуємо парад виходу областей з червоної зони. Після Луганської та Львівської областей з цієї зони можуть вийти Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області, – зазначила вона.
Станом на 23 листопада, рівень госпіталізацій у країні становить 63,6, за норми 60 на 100 тис. населення. У Києві – 62,8 на 100 тис. населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 17 регіонах.
Водночас у жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на коронавірус. В Україні він становить 55,8% за рівня 65%. У столиці показник завантаженості ліжок із киснем становить 62,2%.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в Україні розпочалося розвантаження медичної системи. Виявлені випадки Covid-19 та госпіталізації демонструють пришвидшення спаду: -20% та -19% за тиждень відповідно. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: KSE