В Україні ситуація з поширенням захворюваності на коронавірус почала стабілізуватися у місті Києві та ще трьох областях. Раніше у МОЗ заявили про покращення ситуації у Львівській та Одеській областях.

Про це повідомила аналітик Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова під час брифінгу.