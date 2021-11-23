В Україні розпочалося розвантаження медичної системи. Резерв вільних ліжок з киснем вже збільшився до 33 500.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 23 листопада.

– Виявлені випадки Covid-19 та госпіталізації демонструють пришвидшення спаду: -20% та -19% за тиждень відповідно, – зазначив він.

За словами міністра, показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: -3% за останній тиждень.

Водночас керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко вважає, що йдеться лише про початок розвантаження, а не про остаточну перемогу в рамках цієї хвилі коронавірусу.

– Виписки вже на чверть переважають госпіталізацію. Це означає, що вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи, – зазначив він під час брифінгу.

Станом на 23 листопада в Україні зафіксували 12 729 нових випадків коронавірусу. За добу одужати вдалося 23 107 людям, а померли – 720 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в м. Києві (1 631), Дніпропетровській (1 310), Полтавській (1 141), Донецькій (929), Запорізькій (847) та Київській (830) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ, KSE