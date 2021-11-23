В Украине началась разгрузка медицинской системы. Резерв свободных коек с кислородом уже увеличился до 33 500.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 23 ноября.

— Выявленные случаи Covid-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: -20% и -19% за неделю соответственно, — отметил он.

По словам министра, показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада: -3% за последнюю неделю.

В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что речь идет лишь о начале разгрузки, а не об окончательной победе в рамках этой волны коронавируса.

— Выписки уже на четверть перевешивают госпитализацию. Это означает, что уже с этой недели начинается разгрузка медицинской системы, — отметил он во время брифинга.

По состоянию на 23 ноября в Украине зафиксировали 12 729 новых случаев коронавируса. За сутки выздороветь удалось 23 107 людям, а умерли — 720 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киеве (1 631), Днепропетровской (1 310), Полтавской (1 141), Донецкой (929), Запорожской (847) и Киевской (830) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав, KSE