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Вакцинация

Прививка от Covid-19: как вакцинировать детей от пяти до 11 лет

29 января 2023, 13:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинація дітей
Источник: Depositphotos

Covid-19 все еще хозяйничает на планете, поэтому вакцинация от инфекции все еще актуальна. Теперь можно прививать детей в возрасте от пяти до 11 лет. Позаботьтесь об их здоровье.

Если вы решили привить от Covid-19 своего ребенка, возраст которого от пяти до 11 лет, то адреса и контакты ближайшего центра или пункта вакцинации от Covid-19 можно найти здесь: https://vaccination.covid19.gov.ua/list .

Можно также позвонить по телефону семейному врачу, педиатру или в ближайшую поликлинику и узнать где, когда и каким образом можно прививать ребенка.

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При записи обязательно уточняйте наличие специальной вакцины Comirnaty для детей 5-11 лет!

С собой нужно иметь Свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности одного из родителей или опекуна.

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Также для детей в возрасте от пяти до 11 лет обязательно заполнено информированное согласие родителей или опекунов — форма №063-2/о. Ее предоставят в месте проведения вакцинации.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
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