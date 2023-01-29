Covid-19 все ще господарює на планеті, тому вакцинація від інфекції наразі все ще актуальна. Тепер можна щепити дітей віком від п’яти до11 років. Подбайте про їхнє здоров’я.

Якщо ви вирішили зробити щеплення від Covid-19 своїй дитині, вік якої від п’яти до 11 років, то адреси та контакти найближчого центру або пункту вакцинації від Covid-19 можна знайти тут: https://vaccination.covid19.gov.ua/list .

Можна також зателефонувати сімейному лікареві, педіатру чи до найближчої поліклініки і дізнатися де, коли і яким чином можна щепити дитину.

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Під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років!

З собою потрібно мати Свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи одного із батьків або опікуна.

Також для дітей віком від п’яти до 11 років обов’язковою є заповнена інформована згода батьків або опікунів – форма №063-2/о. Її нададуть в місці проведення вакцинації.