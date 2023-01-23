У столиці за минулий тиждень зареєстрували 191 новий випадок захворювання на коронавірус. При цьому протягом позаминулого тижня захворіли 178 осіб. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМВА.

Повідомляється, що серед хворих:

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118 жінок в іком від 20 до 99 років;

від 20 до 99 років; 73 чоловіки віком від 19 до 93 років;

7 дівчаток від 1 місяця до 16 років;

5 хлопчиків від 11 місяців до 15 років;

5 медичних працівників.

– 57 городян були госпіталізовані. Один киянин помер. Одужала 151 людина, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання зареєстрували у Дарницькому – 32 випадки, у Дніпровському – 28 випадків, в Оболонському та Деснянському районах – по 24 випадки.

Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 504 938 випадків захворювання, 9 404 летальних випадків. Covid-19 подолали 494 697 жителів столиці.