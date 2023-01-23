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Небольшой, но рост: в Киеве за минувшую неделю зарегистрирован 191 новый случай Covid-19

23 января 2023, 16:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

В столице за минувшую неделю зарегистрировали 191 новый случай заболевания коронавирусом. При этом в течение позапрошлой недели заболели 178 человек.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения КГВА.

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Сообщается, что среди заболевших:

  • 118 женщин в возрасте от 20 до 99 лет;
  • 73 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет;
  • 7 девочек от 1 месяца до 16 лет;
  • 5 мальчиков от 11 месяцев до 15 лет;
  • 5 медицинских работников.

— 57 горожан были госпитализированы. Один киевлянин умер. Выздоровел 151 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Дарницком – 32 случая, в Днепровском – 28 случаев, в Оболонском и Деснянском районах – по 24 случая.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 504 938 случаев заболевания, 9 404 летальных исходов. Covid-19 преодолели 494 697 жителей столицы.

Источник
КГГА
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